Messi'nin Maaşı PSG Fan Token ile Ödenecek

Messi PSG Fan Token'le ödeme alacak. Lionel Messi’nin Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain’deki finansal paketi kripto token içeriyor.

Messi, bu hafta PSG ile iki yıllık bir anlaşma imzaladı ve bu, yıllık 41 milyon dolarlık maaş artı ikramiye ve 30 milyon dolarlık transfer ücreti kazandıracak. PSG Perşembe günü yaptığı açıklamada, Messi'nin "hoş geldin paketinin" kripto para birimi PSG Fan Token'i içerdiğini söyledi.

Gelişme, PSG’nin hayranlarına ilk kez bir yıl önce yayınladığı kripto tokende artışa yol açtı. Ocak 2020′de kripto platformu Socios.com ile oluşturulan PSG token, PSG’nin yeni bir hayran topluluğu oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı. PSG, 34 yaşındaki Arjantinliye kripto parayla ödeme yapmanın "küresel olarak sporda en yenilikçi ve avangart markalardan biri" olmasına yardım edeceğine inanıyor.

Messi PSG Fan Token'i uçuşa geçirdi

Kripto para birimleri ve kripto tokenleri inanılmaz derecede değişken varlıklar ve değerleri bir gecede yükselip düşebilir. Eleştirmenler, bu kripto varlıklarının birçoğunun gerçek dünyada işe yaramaz olduğunu ve düzenleyicilerin önümüzdeki yıllarda bunları kısıtlayacağını söylüyor.

PSG’nin ortaklıklar yetkilisi Marc Armstrong yaptığı açıklamada Socios.com ve PSG Fan Token'i benimsemenin, kulübün yeni bir küresel izleyiciyle etkileşim kurmasını ve önemli bir dijital gelir akışı oluşturmasını sağlayacağını söyledi.

İngiliz kulübü Manchester City de Mart ayında aynı teknolojiyi kullanarak kendi taraftar tokenını piyasaya sürmüştü. Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus yaptığı açıklamada, "Fan Tokenler ve Socios.com, en üst düzey sporda giderek daha belirgin bir rol oynuyor." dedi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, kulübün küresel futbol süperstarını imzalamasıyla elde edilen finansal gelirler karşısında dünyanın şok olacağını söyledi. Messi imzasının, forma satışları gibi yollardan gelen ticari gelirlerde artış yaşatması bekleniyor. Cristiano Ronaldo 2018′de İtalyan devi Juventus’a imza attığında, sadece 24 saat içinde 60 milyon dolardan fazla forma satılmıştı.

Messi, Barcelona’nın beş yıllık sözleşmesinin artık devam ettirilmeyeceğini kabul etmesinin ardından PSG’ye bonservissiz olarak katıldı. Pazartesi günü Barcelona’ya veda ederken gözyaşlarına boğuldu ve Çarşamba günkü basın toplantısında geçen haftanın duygusal anlamda hız treni olduğunu söyledi.

Kıtanın en golcü oyuncusu olarak FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü ve Avrupa Altın Ayakkabısı’nı altı kez kazandı ve tüm turnuvalarda 672 gol atıp 34 kupa kazandığı Barcelona’dan yirmi yıl sonra ayrıldı.