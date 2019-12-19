Mesut Özil, PES 2020'nin Çin Sürümünden Çıkarılıyor

Türk uyruklu Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri hakkında bir paylaşım yapmıştı. Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının, bu paylaşımı kınadıklarını açıklamasının hemen ardından PES 2020 için ilginç bir karar alındı ve oyunun Çin sürümünden Mesut Özil’in çıkarılacağı duyuruldu.

Doğu Türkistan bölgesinde sosyal soykırım taktiklerini uygulamaya devam eden ve uluslararası baskılara rağmen geri adım atmayan Çin, Uygur Türklerinin kültürünü, dinini ve dilini yok etmeye çalışıyordu. Bunun için her türlü teknolojiyi ve deneyi kullanmaktan çekinmeyen Çin, yaptığı zulme tepki olıyor olmasına rağmen Uygur Türklerine karşı tutumunu değiştirmiyordu.

Uluslararası farkındalık yaratmak adına birçok kampanya düzenlense de en etkili olanlardan bir tanesi Mesut Özil’in paylaşımı oldu. Paylaşımın hemen ardından Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı konunun gerçeği yansıtmadığını dile getiren bir açıklama yapmış ve Çin’in resmi televizyonu Arsenal - Manchester City maçını yayınlamayacaklarını duyurmuştu.

İngiltere’nin Independent gazetesinin haberine göre, açıklamalarla ve yayın yasağıyla yetinmeyen Çin, PES’e kadar uzandı. PES 2020 oyununun Çin haklarını elinde bulunduran şirket, “Açıklama, Çinli hayranlarının duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyor, kabul etmiyor ve affetmiyoruz” açıklamasını yaptı.