Meta 11 Bin Kişiyi İşten Çıkardı! Mark Zuckerberg: "Sorumlu Benim"

Dev teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma trendi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Mark Zuckerberg'ün CEO'su olduğu Meta'nın da yakın zamanda büyük bir işten çıkarma işlemi yapacağı iddia edilmişti. Bugün iddialar doğrulandı.

Buna göre Meta, çalışanlarının %13'üne tekabül eden 11.000 kişiyi işten çıkardı. Meta çalışanları, acı haberi CEO Mark Zuckerberg'ün mesajıyla aldı.

Mark Zuckerberg: "Meta Tarihinin En Zor Kararı"

Şimdiye kadarki en büyük işten çıkarma operasyonuna imza atan CEO Mark Zuckerberg, çalışanlarına durumu e-posta yoluyla bildirdi.

"Bugün Meta tarihinin en zor kararını sizlerle paylaşıyorum. Bu noktaya gelmemizdeki kararlar hakkında tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Vardığımız karar sonucu etkilenenler için üzgünüm." notuyla paylaşılan e-postada 11 binden fazla Meta çalışanının işine son verildiği ifade edildi.

Meta Batıyor Mu?

Ayrıca Meta işe alımları durdurma kararını 2023'ün ilk çeyreğinin sonuna kadar uzattığını açıkladı. 12 ay içerisinde yaklaşık olarak 500 milyar dolar değer kaybı yaşayan Meta'nın düşüş trendi devam ediyor.

Mark Zuckerberg, metaverse üzerine yaptığı yatırımları geri çekme ve yeniden toparlanma sürecine girmezse devasa teknoloji şirketinin yavaş yavaş çöktüğüne tanık olabiliriz.