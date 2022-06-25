Meta 2030 Yılına Kadar 1 Milyar Metaverse Kullanıcısı Olacağını Düşünüyor

Geçtiğimiz yıl Facebook şirketinin ismini Meta olarak değiştirerek gelecekte yöneleceği alan konusunda yolunu çizen şirket, metaverse için fazlasıyla umutlu. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, CNBC'ye verdiği röportajda 2030 yılına kadar 1 milyardan fazla kullanıcının metaverse sistemlerine katılacağını düşünüyor.

Meta Reality Laboratuarları'nda yapılan analiz çalışmaları, şirketlerin metaverse için çoktan milyarlarca dolar yatırım yaptığını ortaya çıkardı.

Metaverse Tamamen Ücretsiz Olacak

Kuracakları metaverse ortamını olabildiğince özgürlükçü, her üreticiye ve kullanıcıya açık bir şekilde tasarlamak isteyen Meta, kurdukları sanal evren için geliştirmeler yapan üreticilerden herhangi bir kesinti yapılmayacağını duyurdu. Son yıllarda sosyal medya platformlarının yöneliminden çok fazla ders çıkaran şirket, üreticileri ve kullanıcıları belli şartlara zorlamanın uzun vadede fayda sağlamadığının farkında.

Metaverse üzerinden para kazanılmadan önce en az 10 yıllık bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyduklarını belirten Mark Zuckerberg, 2030 yılına kadar 1 milyar kullanıcıya ulaşmaları takdirinde insanlık için metaverse ve benzeri sanal ortamların inanılmaz bir noktaya geleceğini düşünüyor.

Bu sırada rakipleri Apple ve Google'ın sanal gerçeklik gözlükleri üzerine çalışmaları devam ediyor. Birçok teknoloji şirketi sanal gözlükler için yatırım yapsa da henüz dünyada çok az insan VR/AR ürünlerine sahip. 2030 yılına kadar 1 milyar kullanıcı bekleyen Meta'nın bu sayıya nasıl ulaşacağı ise belirsiz.

1 milyar kullanıcı için aynı Facebook'un kurulduğu dönemdeki gibi tamamen reklamsız bir deneyim sunmak isteyen Mark Zuckerberg, uzun süre boyunca para kaybedebileceklerini düşünüyor. Fakat metaverse konusunda fazlasıyla kararlı olan milyarder, bu hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak gibi duruyor.