Meta AI Görselleri Instagram’da Etiketlenecek! 

Meta'nın yapay zeka çalışmaları Instagram'a da yansıyor. Öyle ki; artık Instagram'da içerik üreticilerinin Meta AI ile oluşturdukları görsellerin, "Meta AI tarafından üretilmiştir" şeklinde etiketlenmesi bekleniyor. Bu haber, sosyal medyada tersine mühendis olarak bilinen Allessandro Paluzzi'nin X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyuldu.

Allessandro Paluzzi'nin paylaştığı görselde etiketleme için "yapay zeka ile üretilen içerik kolayca tespit edilsin diye etiketlenmektedir" şeklinde bir açıklama yer alıyor. Bu uygulama sayesinde yapay zeka kullanılarak kötü amaçlarla oluşturulan içeriklerin tespit edilmesi kolaylaşacak.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr