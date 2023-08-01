Meta AI Görselleri Instagram’da Etiketlenecek! 

Meta'nın yapay zeka çalışmaları Instagram'a da yansıyor. Öyle ki; artık Instagram'da içerik üreticilerinin Meta AI ile oluşturdukları görsellerin, "Meta AI tarafından üretilmiştir" şeklinde etiketlenmesi bekleniyor. Bu haber, sosyal medyada tersine mühendis olarak bilinen Allessandro Paluzzi'nin X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyuldu.

Allessandro Paluzzi'nin paylaştığı görselde etiketleme için "yapay zeka ile üretilen içerik kolayca tespit edilsin diye etiketlenmektedir" şeklinde bir açıklama yer alıyor. Bu uygulama sayesinde yapay zeka kullanılarak kötü amaçlarla oluşturulan içeriklerin tespit edilmesi kolaylaşacak.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023

Etiketlemenin Faydaları Neler?

Son zamanlarda AI araçlarının kullanımı oldukça arttı. Yapay zekaya karşı gösterilen bu ilginin elbette bazı kötü yanları da doğdu. Yapay zekanın kötüye kullanılarak insanları yanlış bilgilendirme ve yönlendirme ihtimaline karşı uzmanlar uyarı niteliğinde tavsiyeler verdi.

Bu sebeple araştırmacılar, politikacılar ve daha birçok yetkili kişi, teknolojinin kötü yönde kullanılmasını engellemek veya önlemek için adımlar atılması gerektiğini savundular. Tüm bunları göz önünde bulunduran teknoloji şirketleri ise o adımları atmaya karar verdiler.

Hatta bu sebeple Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic gibi büyük şirketler güvenli yapay zeka geliştirmek için bir araya geldi. Şirketlerin aldığı karara göre kötü kullanımları engellemek için 8 farklı güvenlik önlemi uygulanacak.

Bu önlemlerden bir tanesi sesli ve görsel içeriklerin, yapay zeka tarafından üretildiğini belirten ibarelere sahip olması olacak. İçeriklere filigran eklemek gibi birtakım değişiklikler uygulanarak daha güvenli bir ortam sağlanmış olacak.

İşte Meta'nın görsellere etiket eklemek istemesinin sebebi de tam olarak buradan geliyor. Bu konuda Meta sözcüsünün bir açıklaması olmasa da güvenlik önlemleri kapsamında etiketlerin kullanılması bekleniyor.

Siz bu alınan önlemleri faydalı mı yoksa gereksiz mi buluyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.