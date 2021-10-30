Meta Akıllı Saatin Tasarımı Ortaya Çıktı

Meta akıllı saatin tasarımı gün yüzüne çıktı. Peki, geçtiğimiz günlerde ismini değiştiren Facebook'un akıllı saati nasıl bir görünüme sahip olacak? Sızdırılan görsele ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Facebook / Meta Akıllı Saatin Tasarımı Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz günlerde ismini Meta olarak değiştiren Facebook şirketinin bir akıllı saat üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı saat modelinin görseli sızdırıldı. Böylelikle akıllı saatin nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

Ray-Ban Stories isimli akıllı gözlük için özel olarak geliştirilen uygulamada ortaya çıkan görsel, akıllı saatin tasarımını gözler önüne serdi. Sızdırılan görsele baktığımızda akıllı saat modelinin oval köşelere sahip olacak.

İnce çerçeveler ile birlikte gelecek olan cihazın kare şeklinde bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Sosyal medya devi Meta'nın üzerinde çalıştığı akıllı saat modelinin çentikli bir tasarıma sahip olması oldukça dikkat çekti. Çentiğin üzerinde bir kamera yer alıyor.

Akıllı saat modelinin hangi donanıma sahip olacağı henüz bilinmiyor fakat Bloomberg, saatin bir adet butona ve çıkarılabilir kordona sahip olacağını ileri sürdü. Cihazda yer alan kamera ile görüntülü görüşmelerin yapılabileceği iddia ediliyor.

Meta şirketinin akıllı saat modelini 2022 yılında piyasaya sürmeyi planladığını fakat bu konuda henüz bir karara varılmadığı belirtildi. Söz konusu modelin iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları desteklemesi bekleniyor. Mark Zuckerberg'İn şirketi, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Apple Watch ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Facebook'un İsmi Meta Olarak Değiştirildi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım etkinliği sırasında açıklamada bulunan Mark Zuckerberg, çatı şirketin isminin artık "Meta" olacağını dile getirdi. "Öte" anlamına gelen bu kelimenin, Facebook'un ve ona ait tüm şirketlerin geleceğini teşkil ettiğinin de altını çizdi.

İsmin ilham aldığı yer ise "sanal evren" olarak bilinen yazılımları tanımlamak öne sürülen Metaverse kelimesinden başka bir şey değildi. Metaverse olarak tanımlanan bu girişimler, sanal bir gerçeklik sunuyor. Örneğin MANA isimli bir oyun, sanal bir evren oluşturuyor ve burada yer alan gezegenler üzerinden arsa satıyor.