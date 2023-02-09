Üç gün önce Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere ülkemizin 10 şehrini etkileyen deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için seferber olurken, gerek ünlü kişiler gerek şirketler yardımlarını esirgemediler. Bu şirketlerin arasına bugün bir yenisi daha katıldı.

Deprem için şu ana dek pek çok şirket bağış ve farklı açılardan katkıda bulundu. Bugün bu şirketlerin arasına Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta da katılıyor. Şirket deprem için birçok farklı noktadan yardım sağlayacağını açıkladı.

Meta Deprem Bölgesine Yapacağı Yardımları Açıkladı

Kendi resmî internet siteleri üzerinden yardımı ve detaylarını duyuran şirketin yapacağı yardımlar şu şekilde: