Meta, Deprem Bölgesine Yapacağı Yardımları Açıkladı
Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, deprem bölgesine yapacağı yardımları açıkladı. İşte detaylar!
Üç gün önce Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere ülkemizin 10 şehrini etkileyen deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için seferber olurken, gerek ünlü kişiler gerek şirketler yardımlarını esirgemediler. Bu şirketlerin arasına bugün bir yenisi daha katıldı.
Deprem için şu ana dek pek çok şirket bağış ve farklı açılardan katkıda bulundu. Bugün bu şirketlerin arasına Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta da katılıyor. Şirket deprem için birçok farklı noktadan yardım sağlayacağını açıkladı.
Meta Deprem Bölgesine Yapacağı Yardımları Açıkladı
Kendi resmî internet siteleri üzerinden yardımı ve detaylarını duyuran şirketin yapacağı yardımlar şu şekilde:
- Facebook’ta Krizle Mücadele: Kriz zamanlarında iletişim çok önemli ve depremden etkilenen bölgelerdeki insanlar sevdikleriyle iletişimde kalmak, yardım istemek ve destek sağlamak için araçlarımızı kullanmaya devam ediyor. Türkiye ve Suriye‘deki depremlerin ardından Güvenlik Kontrolü özelliğimizi etkinleştirilerek, insanların Facebook’ta kendilerini güvende olarak işaretlemelerine, arkadaşlarına ve ailelerine iyi olduklarını bildirmelerine olanak sağladık. Şimdiye kadar yüz binlerce insan Facebook’ta kendilerini güvende olarak işaretledi. İnsanların yardım istemelerini ve depremden etkilenenlere yardım iletmelerini kolaylaştırmak amacıyla Topluluk Yardımı özelliğimizi de etkinleştirdik.
- Kan Bağışı Aracımızı Güçlendiriyoruz: Bağışçıların kendilerine yakın bölgelerde desteğe ihtiyacı olan kan bağışı merkezlerine ulaşmalarını sağlayan Facebook’taki kan bağışı aracımıza daha fazla erişim sağlamak için kampanyaları genişletmek üzere yerel bir STK olan Türk Kızılay ile birlikte çalışıyoruz.
- WhatsApp Üzerinden Güvenilir Bilgi Sağlıyoruz: AKUT ile, bağış, gönüllülük ve kurtarma operasyonları hakkında güvenilir bilgileri yaymalarına yardımcı olacak bir WhatsApp bilgi yardım hattı oluşturmak için iş birliği yaptık. Bu ücretsiz hizmeti kullanmak için, telefon rehberinize +905493014706 numarasını kaydetmeniz ve ardından WhatsApp üzerinden bu hatta ”Merhaba” kelimesini yazmanız yeterli olacak.
- İnsanların Kaynaklara Erişmesine Yardımcı Oluyoruz: Data for Good veri kümelerimiz, Acil Durum Telekomünikasyon Kümesinin bir parçası olarak, çalışmalarını desteklemek için ağ kapsama haritalarımızı kullanarak etkilenen bölgedeki bağlantı verilerini doğrulayan Dünya Gıda Programı gibi STK’lar tarafından kullanılıyor. Data for Good veri kümelerimiz, CrisisReady (Direct Relief & Harvard) tarafından yayınlanan, krizler için bir ilk durum raporu ve afet haritaları geliştirmek için de kullanılıyor.
- STK’ların Yardım Çalışmalarını Destekliyor ve Büyütüyoruz: Hem Türkiye hem de Suriye’deki yerel yardım, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına doğrudan 550.000 dolar bağışlıyoruz. Nakit ve reklam kredisi olarak yapılan bu bağış, Türk Kızılay, AHBAP ve AKUT gibi kuruluşların desteklenmesine, çevrimiçi bağış toplama kampanyalarının büyümesine ve insanların kurtarma ve yardım çalışmaları ile ilgili bilgilere erişmelerine yardımcı olacak.
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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