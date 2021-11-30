Meta, Giphy'den Vazgeçmek Zorunda Kalabilir!

Meta, Giphy'den İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından alınan yeni bir karar yüzünden vazgeçebilir. Kurum, Facebook'un çatı şirketinin adının daha Facebook olduğu zamanlarda yapılan satın alımın sosyal medya ve dijital reklamcılık pazarlarındaki rekabete olumsuz yansıdığını öne sürdü.

Financial Times'ın pazartesi günü paylaşmış olduğu bilgilere göre İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Meta'nın yakın bir zamanda 315 milyon dolarlık satın alımından vazgeçmesini ve Giphy ile olan bağlarını koparmasını umuyor. Önceden Facebook olarak bilinen Meta, Mayıs 2020'de GIF paylaşma, görüntüleme ve oluşturma platformu Giphy'yi satın almak için harekete geçmişti.

Meta, Giphy'den İstememesine Rağmen Vaz mı Geçecek?

Yapılan anlaşma ile ilgili endişelerini dile getiren Birleşik Krallık düzenleyicileri, şirketin ağustos ayında geçici olarak Giphy'yi satması gerektiğine karar verdi. Bununla birlikte düzenleyicilerin nihai kararlarını vermesi için 1 Aralık'a kadar süresi var.

Şirket, bir yorum talebine ağustos ayında yaptığı bir açıklama ile yanıt vermişti. Meta sözcüsü, geçici kararın ardından yaptığı açıklamada, CMA'nın kanıtlarla desteklendiğine inanmadıkları ön bulgularına asla katılmadıklarını belirtmişti.

Meta, açıklamasının devamında bu birleşmenin Birleşik Krallık da dahil olmak üzere dünyanın geriye kalan diğer her yerinde Giphy ve şirketin hizmetlerini kullanan kişi ve işletmelerin çıkarına olduğunu söylemişti. Şirkete göre anlaşmanın yanlış anlaşılmasına yönelik ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmak için CMA ile çalışmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Meta'nın satın alımının sosyal medya ve dijital reklamcılık pazarlarındaki rekabete zarar verebileceğini savunmaya devam ediyor. CMA'nın Meta'yı Giphy anlaşmasından geri döndürmekte kararlı bir tavır sergilemeye devam edip etmeyeceği ise bilinmemekle birlikte büyük bir merak konusu da olmayı sürdürüyor.

Geçen ay gözler Meta'dan gelecek adımlara çevrilmişken Facebook'a büyük bir para cezası verilmişti. Şirketin çevrim içi GIF platformu Giphy'yi satın alması ile ilgili soruşturma sürerken Meta verilen bir emre uymadığı için şirkete geçen ay 69,6 milyon dolar para cezası kesilmişti.

CMA, satın alımın sosyal medya ve dijital reklamcılık alanında rekabete zarar vereceği endişesi ile Meta'nın üzerine gitmeye devam ederken Meta, Giphy'den vazgeçecek mi sorusunun cevabı ise bu nedenlerden ötürü oldukça merak ediliyor.