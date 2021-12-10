Meta, Horizon Worlds Projesini Kullanıma Sundu

Kapsamlı bir markalaşma süreci sonrasında Meta ismi ile yoluna devam etme kararı alan Facebook, hepimizi metaverse ile bütünleştirmek için önemli bir adım atıyor. Sanal bir dünyada sosyal hayatın nasıl olacağını merak edenler, Meta tarafından erken erişime sunulan Horizon Worlds ile bunu deneyebilecekler.

Meta, Horizon Worlds VR Platformunu Erken Erişime Sundu

Horizon Worlds platformunun erken erişim sürümü Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada sınırlarında yaşayan kişiler için kullanıma sunuldu. Beta sürümün aksine platforma katılmak için herhangi bir davetiyeye ihtiyacınız yok ancak kullanıcılar, bu platformu deneyimleyebilmek için on sekiz yaşın üzerinde olmalılar.

Ücretsiz olarak deneyimleyebileceğiniz platform, sosyal bir dünya inşa eden oyun alanı olarak tanımlanabilir. Horizon Worlds'e giriş yaptığınızda size üç farklı seçenek sunulur: Oyun Oyna, Etkinliklere Katıl, Serbestçe Takıl. Bu seçeneklerden herhangi birisini seçtiğinizde hem Meta tarafından, hem de kullanıcılar tarafından oluşturulan özel alanlara erişebileceksiniz.

Bu sanal alanlardan herhangi birisine giriş yapmadan önce, platform size etkileşim kurduğunuz herkesin gerçek bir kullanıcı olduğunu hatırlatır. Sol bileğinize bakarak erişebileceğiniz menüde, üzerine basarak güvenli bölgeye dönebileceğiniz bir güvenlik düğmesi var. Böylece ters bir şeyler olduğunda hızla geri dönebilirsiniz.

Plaza, kullanıcıların etkileşim kurmak için buluşabileceği ortak alanlardan birisidir. Buna karşın kullanıcılar tarafından oluşturulan alanlarda bir şeyler ters giderse, her an bir moderatör bulmak kolay olmayabilir. Yine de şirket, kullanıcıları çevrim içi ortamda güvende tutabilmek için elinden geleni yapıyor.

Horizon Worlds hoşunuza gittiyse, onu deneyimleyebilmek için bir adet Quest 2 gerekecek. Bu VR sisteminin ülkemizdeki ortalama fiyatı ise 7.000 TL bandında konumlanıyor. Aslında platformu şu an için ilk nesil cihaz ile de destekleyebilirsiniz ancak bu cihazın desteği, 13 Ocak 2022 itibarıyla sona erecek.

Peki siz Horizon Worlds hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekteki sosyal etkileşimler tamamen sanal dünyalara mı kayacak? Bunun olumlu ve olumsuz yönleri neler olabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.