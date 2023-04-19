Meta'da Herkesin Koltuğu Sallantıda: İşten Çıkarmalar Sürüyor!

Vox'un "şirkette çalışan çeşitli kaynaklara" dayandırdığı haberine göre eski adı Facebook olan Meta'nın Çarşamba günü bir dizi toplu işten çıkarma daha yapması bekleniyor.

İşten çıkarmalar, CEO Mark Zuckerberg'in "verimlilik yılı" olarak adlandırdığı Meta'daki daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası. Mart ayında Zuckerberg, şirketin önümüzdeki aylarda özellikle "düşük öncelikli projelerle" ilgili olmak üzere 10.000 kişiyi işten çıkaracağını söylemişti. Bu, Kasım ayında işten çıkarılan 11.000 kişiye ek olarak gerçekleşti.

4.000'den Fazla Çalışan Daha İşten Çıkarılıyor

Bir kaynağın Vox'a verdiği bilgiye göre bu haftaki işten çıkarmalar 4.000 civarında olacak. Zuckerberg daha önce Nisan ayındaki işten çıkarmaların teknoloji departmanlarındaki rolleri etkileyeceğini, Mayıs ayında planlanan bir diğer işten çıkarma turunun ise iş tarafını vuracağını söylemişti.

Bazı kesimler Facebook uygulaması ve artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimlerine adanmış Reality Labs birimindeki birçok proje ve ekibin yakında işten çıkarılacağını düşünüyor ancak Business Insider'ın haberine göre Meta metaverse teknolojisini geleneksel oyunculara pazarlamaya çalıştığı için oyun geliştirme üzerine çalışanlar şimdilik güvende olabilir.

Meta uzun süredir sosyal VR platformu Horizon Worlds'e milyarlarca dolar yatırdı ancak Horizon Worlds, geçen yılın sonunda sadece 200.000 aylık aktif kullanıcısıyla pek de başarılı olamadı.