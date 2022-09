Meta Yazıları Videoya Çeviren Make-A-Video'yu Tanıttı

2022 yılını yapay zekanın yükseliş yılı olarak tanımlayabiliriz. OpenAI ekibi tarafından geliştirilen DALL-E projesinin büyük sükse yaratmasının ardından teknolojinin her alanında yapay zeka kullanımıyla ilgili yeni projeler patlak vermeye başladı. Onlardan biri de Meta'nın yazıları videoya çeviren algoritması Make-A-Video!

Temel olarak DALL-E 2 ve benzeri komutla çalışan yapay zekalara benzeyen Make-A-Video'nun en büyük farkı, adından da anlaşılabileceği üzere dinamik görüntüler oluşturabilmesi. Algoritma, DALL-E 2'nin sahip olduğu görüntü kalitesini korurken aynı zamanda viedeolar oluşturabiliyor.

