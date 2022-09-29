Meta Yazıları Videoya Çeviren Make-A-Video'yu Tanıttı

2022 yılını yapay zekanın yükseliş yılı olarak tanımlayabiliriz. OpenAI ekibi tarafından geliştirilen DALL-E projesinin büyük sükse yaratmasının ardından teknolojinin her alanında yapay zeka kullanımıyla ilgili yeni projeler patlak vermeye başladı. Onlardan biri de Meta'nın yazıları videoya çeviren algoritması Make-A-Video!

Temel olarak DALL-E 2 ve benzeri komutla çalışan yapay zekalara benzeyen Make-A-Video'nun en büyük farkı, adından da anlaşılabileceği üzere dinamik görüntüler oluşturabilmesi. Algoritma, DALL-E 2'nin sahip olduğu görüntü kalitesini korurken aynı zamanda viedeolar oluşturabiliyor.

İçerik Üreticiliği Nereye Doğru Gidiyor?

We’re pleased to introduce Make-A-Video, our latest in #GenerativeAI research! With just a few words, this state-of-the-art AI system generates high-quality videos from text prompts.



Have an idea you want to see? Reply w/ your prompt using #MetaAI and we’ll share more results. pic.twitter.com/q8zjiwLBjb — Meta AI (@MetaAI) September 29, 2022

Make-A-Video, şu an için umut vadeden bir proje olsa da hala belirli kısıtlamalara sahip. Algoritma ile şimdiik yalnızca 5 saniyelik videolar oluşturulabiliyor. Meta'nın paylaştığı videolara bakılırsa henüz emekleme aşamasında olan bu teknolojinin çok daha iyi seviyelere geleceğini söyleyebiliriz. Ünlü teknoloji firması, yeni geliştirdikleri yapay zeka üzerine çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan sanat ve yapay zeka arasındaki ilişkinin gitgide daha da karmaşık hale gelmesi, gelecek hakkında tasavvurlarımızı her geçen gün değiştirmeye devam ediyor. Hızlı tüketilen içeriklerin popüler olduğu sosyal medya platformlarında yapay zeka tarafından üretilen videoların yerini alması fazla uzun sürmeyebilir.

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