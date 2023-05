Facebook'taki Mavi Tikli Hesaplara Dikkat: Dolandırıcılar Ele Geçirdi!

Hackerlar dolandırıcılık konusunda sınır tanımıyor. Yakın zamanda TechCrunch'ta yayımlanan bir habere göre Facebook ve Instagram'da yer alan bazı doğrulanmış hesaplar, kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi.

Hackerlar, doğrulanmış hesaplar üzerinden sosyal medya kullanıcılarını dolandırmaya çalıştı.

How did this ad get approved @Meta ?



😬



Verified account impersonating Meta tricking users into downloading shady tools pic.twitter.com/maPW6RWL3F