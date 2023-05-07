Facebook'taki Mavi Tikli Hesaplara Dikkat: Dolandırıcılar Ele Geçirdi!

Hackerlar dolandırıcılık konusunda sınır tanımıyor. Yakın zamanda TechCrunch'ta yayımlanan bir habere göre Facebook ve Instagram'da yer alan bazı doğrulanmış hesaplar, kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi.

Hackerlar, doğrulanmış hesaplar üzerinden sosyal medya kullanıcılarını dolandırmaya çalıştı.

Hacklenen Hesapların İsmi Değiştirildi

How did this ad get approved @Meta ?



😬



Verified account impersonating Meta tricking users into downloading shady tools pic.twitter.com/maPW6RWL3F — Matt Navarra (@MattNavarra) May 4, 2023

Facebook ve Instagram, Twitter'a benzer bir şekilde doğrulanmış hesap hizmetini yakın zamanda sunacağını açıklamıştı. Ancak özellik hala aktif hale gelmedi. Peki, Facebook üzerinde yer alan doğrulanmış sayfalar, nasıl hackerların eline geçti?

İddialara göre doğrulanmış hesapları çalan hackerlar, sayfaların ismini değiştirerek sanki Meta şirketinin orijinal sayfasıymış gibi gösterdi. Bunun üstüne Facebook Reklamlar aracılığıyla paylaşımlarını sosyal medya içerisinde yaymaya başlayan hackerlar, kullanıcıları dolandırıcı bir siteye yönlendirdi.

Örneğin Hintli bir şarkıcı ve aktris olan Miss Pooja'nın sayfasının çalınıp isminin Meta Ads olarak değiştirildiği görülebiliyor. Meta henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Yaşanan bu olay, Meta'nın yakın zamanda aktif hale getirmeyi planladığı doğrulanmış hesap hizmetini sorgulattı.