Meta, Metaverse İçin Yapılan Satın Alımlardan %50 Komisyon Almayı Planlıyor

Facebook, Instagram gibi firmaların çatı şirketi Meta, Apple'ın uygulama aracılığıyla yaptığı satın almalar için aldığı maksimum %30'luk kesintiden şikayet etmesinin üzerinden aylar sonra, şirketin "metaverse" içinde yapılan dijital varlık satın alımlarından yaklaşık %50 komisyon almayı planladığını açıkladı.

Bu hafta Meta, içerik oluşturucuların "metaverse"den para kazanmalarına olanak tanıyan yeni yöntemlerini duyurdu. İçerik oluşturucuların Horizon Worlds platformu aracılığıyla NFT'leri satmasına imkân tanımaları bu yollardan birisi. Meta, bu satın almalar için ne kadar kesinti yapılacağını belirtmeyi reddetti ancak bir şirket sözcüsü CNBC'ye, %30 donanım ücreti ve %17,5 platform ücreti dâhil olmak üzere %47,5 komisyon alacaklarını söyledi:

"Bir Meta sözcüsü Çarşamba günü CNBC'ye Meta'nın her işlemde toplamda %47,5'e varan bir kesinti yapacağını doğruladı. Buna sanal gerçeklik kulaklıkları için uygulama ve oyun sattıkları Meta Quest Store üzerinden yapılan satışlar için %30'luk bir "donanım platformu ücreti" de dâhil. Bunun dışında Horizon Worlds %17,5 ücret talep edecek."

Meta'nın Horizons başkan yardımcısı Vivek Sharma, The Verge'e yaklaşık %50 komisyonun "piyasada oldukça rekabetçi bir oran" olduğunu söyledi ve "diğer platformların da paylarını alabileceklerine inanıyoruz" dedi.

Mark Zuckerberg ve Meta, Apple'ın %30'a Varan Komisyonlarını Eleştirmişti

İronik bir şekilde Meta'nın kendisi ve şirketin CEO'su Mark Zuckerberg de dâhil olmak üzere, Apple'ın "App Store" dan %15 ila %30 oranında kesinti yapmasını eleştirmişti. Haziran ayında Zuckerberg, Facebook'ta Meta'nın 2023'e kadar yaratıcılar için ücretli çevrim içi etkinlikler, abonelikler, rozetler ve diğer ürünleri ücretsiz tutacağını ve ilerleyen dönemde Meta'nın "Apple ve diğerlerinin aldığı %30'dan daha az" bir komisyon açıklayacağını söylemişti. Bu olaydan birkaç ay sonra ise Apple'ın politikasını hedef alan başka bir gönderide Zuckerberg, "App Store" komisyonlarının "yaratıcıların işlerinden para kazanma fırsatlarını" zorlaştırdığını dile getirmişti.

Tüm bunlar göze alındığında Meta'nın %50'ye yakın komisyon alma kararı oldukça ilginç gözüküyor.