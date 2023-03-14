Meta, NFT Desteğini Sonlandırıyor: Şirketin Diğer Öncelikleri Neler?

Meta, Facebook ve Instagram'da NFT desteğini sonlandırdı. NFT'ler, kripto para birimlerinde kullanılan ve dijital varlıkların sahipliğini ve doğruluğunu tanımlayan benzersiz bir kod serisi olarak tanımlanabilir. Şirket, geçtiğimiz yıl boyunca NFT'leri benimsemesi ve dijital koleksiyonlar oluşturması için yoğun bir şekilde çalışıyordu ancak şimdi NFT desteğini sonlandırarak, yaratıcılar, insanlar ve işletmeleri diğer yollarla desteklemeye odaklanacaklarını açıkladılar.

Meta'nın Ticaret ve Finans Teknolojileri Başkanı Stephane Kasriel, Twitter'da paylaştığı bir güncellemede, "Şimdilik dijital koleksiyonları (NFT'leri) kapatıyoruz, böylece uygulamalarımızdaki yaratıcıları, insanları ve işletmeleri desteklemek için diğer yollarla odaklanabiliriz." dedi. Şirket, NFT'lerin metaverse planları için önemli olabileceğini belirtmişti ancak Kasriel neden NFT desteğini sonlandırdıklarını açıklamadı.

Meta Önceliklerini Yeniden Değerlendiriyor

Meta, NFT desteğinin yanı sıra kripto cüzdanı Novi'yi kapattı. Şirket ayrıca metaverse bölümü Reality Labs ve Reels yaratıcılarına bonus ödemesi yapan programı kesmişti.

Bu karar, şirketin verimliliği artırmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Mark Zuckerberg, Meta'nın 2022 son çeyreğinde 2 milyar dolar kazandığını ve şirketin "verimlilik yılı" olduğunu belirtti. Meta'nın diğer öncelikleri arasında Reels için para kazanma fırsatları ve Meta'daki mesajlaşma ödemeleri bulunuyor.

Sonuç olarak, Meta'nın NFT desteğini sonlandırması, şirketin diğer önceliklerine odaklanmak istemesinden kaynaklanıyor olabilir ancak NFT'lerin gelecekte Meta için hâlâ önemli bir rol oynayıp oynamayacağı belirsiz.