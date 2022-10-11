Meta Quest Pro Tanıtıldı!

Yılın belki de son büyük teknoloji lansmanlarından olan Meta Connect etkinliğinde firmanın CEO'su Mark Zuckerberg, yeni VR gözlükleri Meta Quest Pro'yu tanıttı. Önceki nesle kıyasla birçok yenilik içeren Meta Quest Pro, metaverse ve artırılmış gerçeklik kavramlarını baştan yazmak için geliyor!

Bir önceki cihaz olan Meta Quest 2'ye kıyasla çok daha pahalı olmasının yanında birçok yeni özelliği kullanıcılara sunan Meta Quest Pro, hem artırılmış gerçeklik hem de sanal gerçeklik gözlüğü işlevi görecek.

Meta Quest Pro Özellikleri

Tasarım anlamında büyük değişiklikler geçiren Meta Quest Pro, dışarıdan bakıldığında bir kayak gözlüğüne benziyor. Artık çok daha küçük ve taşınabilir hale gelen cihazın ağırlığı sadece 500 gram. Gözlüğün kavisli yapısının kafaya çok daha iyi uyum sağlayacağı düşünülüyor.

Ön tarafta yer alan yeni lensler, önceki nesle göre %40 daha ince. Bu sayede Quest Pro ile ilk defa tanıtılan hem artırılmış gerçeklik hem de sanal gerçeklik deneyimi sağlanabiliyor. Görüntü kalitesinde %37 artış sağlayan Meta, cihazı hem profesyonel hem de oyun kullanımları için özel olarak tasarlamış gibi görünüyor.

Meta Quest Pro ile tanıştığımız bir diğer özellik ise yüz ve göz takibi olacak. Cihaz üzerine yerleştirilen kameralar kullanıcının yüz ifadelerini mükemmel şekilde takip ederek sanal ortama aktarabilecek. Göz izleyici kamera ise gözlüğü takanın tam olarak nereye baktığını gösterecek. Bu sayede metaverse içerisinde gerçekçiliğin daha da artacağı düşünülüyor. Snapdragon XR2+ işlemci ünitesiyle karşımıza çıkan sanal gerçeklik gözlüğü, %50 daha iyi performans sunacak. Yeni modelle birlikte kontrolcülere de kameralar eklenmiş durumda. Bu sayede çok daha iyi bir şekilde etrafın taranabilmesi mümkün hale gelecek.

Meta Quest Pro, 25 Ekim tarihinde 22 ülkede satışa sunulacak. 1499 dolar fiyat etiketine sahip olan cihaz, piyasadaki pahalı sanal gerçeklik gözlükleri arasında yerini aldı.