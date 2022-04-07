Meta, Rusya'nın Ukrayna'yı İşgalinden Bu Yana Siber Suçların Arttığını Açıkladı

Facebook'un çatı şirketi Meta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana internet özgürlüğüne ve bilgiye erişime yönelik saldırıların "net bir şekilde yoğunlaştığını" açıkladı.

Sosyal medya devi yılın ilk üç ayında, insanların kendi ülkelerindeki diğer kişilerin hesaplarını hacklemeleri, yalan haber kampanyaları yürütmeleri ve eleştirmenleri susturmak için yanlış ihbarlarda bulunmaları gibi iç tehditlerde büyük artış olduğunu raporladı.

Meta, bu siber güvenlik tehditlerini bugün yayınlamış olduğu üç aylık raporunda özetledi. Şirkette küresel ilişkilere başkanlık eden Nick Clegg, düzenlediği basın toplantısında Meta'nın devlet tarafından yönetilen medyanın propagandasıyla, etki kampanyalarıyla ve siber casusluklarla boğuştuğunu söyledi. Clegg konuyla ilgili olarak "Rus hükûmetine ait kaynaklardan gelen yanlış bilgileri ele almak için şu anda ek adımları ve yöntemleri aktif olarak gözden geçiriyoruz." dedi. Meta, bu adımların ne olduğunu paylaşmayı reddetti ve hâlâ potansiyel etkilerini anlamaya çalıştığını belirtti.

Meta Siber Suçlarla Mücadele Ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sosyal medya şirketleri için zorluklar yarattı. Facebook, Rus devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının içeriklerini platformundan temizlemeye başladıktan sonra Rusya, Facebook'a ve fotoğraf ve video hizmeti Instagram'a erişimi engelledi. Rusya'nın Soruşturma Komitesi, şirketin Rus işgalcilere karşı şiddet içeren konuşmalara geçici olarak izin vereceğini açıklamasının ardından Meta'ya bir de ceza davası açtı. Bu davanın durumu sorulduğunda Meta, yasal işlemler hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Sahte hesaplar ve hackerlar dışında Meta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili dolandırıcılıklarla da uğraşıyor. Bu dolandırıcılar, canlı güncellemeler yayınlıyormuş gibi görünmek için canlı oyun videoları yayınlıyor ve Ukrayna'daki diğer insanların videolarını tekrar ve tekrar paylaşıyor. Bazıları ise insanları kandırmak için isimlerini değiştiriyor ve kullanıcıları farklı web sitelerine ve ürünlerine yönlendiriyor. Meta, savaşın başlamasından bu yana bu hesapların, Facebook sayfalarının ve Facebook gruplarının on binlercesinin araştırıldığını ve kaldırıldığını söyledi.