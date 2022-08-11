Meta, Türkiye'deki İlk Kafe'sini Açıyor

Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta ile yaşça büyük sosyal medya kullanıcılarının dijital medya ile ilgili bilinçlendirilmesi amacıyla Meta Kafe isminde bir kafenin hayata geçirilmesi konusunda Datça Belediyesi ile anlaşmaya varıldı.

Dünya'da Birleşik Krallık'tan sonra ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek proje kapsamında 18-25 Ağustos tarihlerinde Datça Limanı'nda kurulacak Meta Kafe'de yaşça büyük sosyal medya kullanıcılarına görevli eğitmenler tarafından asılsız bilgi ve asılsız bilgiyi yaymanın tehlikeleri ile şüpheli bilgiyle karşılaşıldığında ne yapmaları gerektiği üzerine ücretsiz eğitimler verilecek.

Yaşça büyük sosyal medya kullanıcıları bu kafede ücretsiz çay ve kahve gibi ikramlara erişebilecekken, görevli eğitmenler tarafından dijital medya okuryazarlığı konusunda da bilgilendirilecekler.

Meta, Dijital Okuryazarlık Projelerine Odağını Artırıyor

Meta ve Datça Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği bu Meta Kafe, aynı zamanda Meta’nın MediaWise ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile hayata geçirdiği dijital medya okuryazarlığı programının bir parçası olma niteliği taşıyor. Ortaya çıkarılan bu program, kullanıcılara çevrim içi içerikleri daha bilinçli bir şekilde tanımlama ve tüketme, asılsız bilgi türlerini açıklama, doğrulama tekniklerini uygulama ve asılsız bilgileri arkadaşlar ve aile ile tartışma gibi becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Katılımcıların eğitimlerde asılsız bilginin yol açabileceği tehlikeleri, çevrim içi kötü aktörleri ayırt edebilecekleri göstergeleri, doğrulama ve algoritmaların nasıl çalıştığı gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olmaları bekleniyor.