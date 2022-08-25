Meta ve Twitter ABD Yanlısı Hesapları Engelliyor

2016 yılında patlak veren ABD seçimleri ile sosyal medyanın ilişkisi, tüm teknoloji firmalarını politika konusunda çok daha dikkatli olmaya itti. Bunun son örneklerinden biri de Meta ve Twitter'dan geldi. İddiaya göre iki sosyal medya devi, yurt dışında ABD yanlısı yayın yapan hesapları engellemeye başladı.

Bu hafta ilk defa sosyal analitik araştırma grubu Graphika ve Stanford İnternet Gözlemevi tarafından Amerika'nın yurt dışında yürüttüğü sosyal medya propagandası gün yüzüne çıkarıldı.

Amerika İnterneti Propaganda Yapmak İçin Kullanıyor!

Analitik araştırma gruplarının ortaya attığı iddialara göre Amerika, uzun süredir dünya genelinde insanların görüşlerini etkilemek için sosyal medyada propaganda yapıyor. Yaratılan hesap ağı özellikle Asya ve Orta Doğu'da ikamet eden kullanıcıları hedefliyor. Propaganda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ağır eleştiriler dahil olmak üzere Batı yanlısı pek çok farklı söylem içeriyor. İddialara göre bu hesapların birçoğu Amerika tarafından fonlanan Voice of America, Radio Free Europe ve ABD ordusuyla finansal bağı olan diğer web siteleriyle bağlantılı.

Ekibin hesapları tespit etmekte en çok işine yarayan yöntem ise sahte yüzlerin analizi oldu. Sahte hesapların oluşturulmasında GAN ile üretilen gerçek olmayan insan yüzleri kullanıldığı düşünülüyor. Bu tarz fotoğraflar genellikle insan gözü tarafından kolay olarak anlaşılmasa da oluşturulması sırasında meydana gelen bazı bozulmalar, algoritmalar tarafından rahatlıkla tespit edilebiliyor. Araştırmacılar sahte hesapların faaliyetlerinin 2019 yılından beri sürdüğünü düşünüyor.

Ortaya çıkan bu iddialar sonrasında Meta ve Twitterü, küresel çapta yaşanabilecek bir krizin ortasında kalmamak için bahsi geçen sahte hesapları sistemlerinden kaldırmaya başladı. Yaşanan gelişmeler hakkında iki sosyal medya devinden henüz bir açıklama gelmedi. İddialarla ilgili konuşan Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, "Facebook veya Twitter'ın sağladığı her türlü bilgiyi inceleyip değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.