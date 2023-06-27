Meta VR Israrından Vazgeçmiyor: Yeni Abonelik Hizmeti Duyuruldu!

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, sanal gerçeklik sektöründe beklediği karşılığı alamasa da şirket yeni bir sanal gerçeklik abonelik hizmeti başlattı.

Meta, yılın ilk üç ayında VR biriminde 4 milyar dolar (3,1 milyar sterlin) zarar etmişti.

Meta ayrıca kendi karma gerçeklik başlığını tanıtan teknoloji devi Apple'ın da aralarında bulunduğu firmaların rekabetiyle karşı karşıya.

Yeni Abonelik Hizmeti Neler Sağlayacak?

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada aylık 7,99 dolar ve yıllık 59,99 dolar olan Meta Quest+ hizmetinin Quest 2, Quest Pro ve yakında çıkacak olan Quest 3 ile uyumlu olduğunu söyledi. Meta, hizmete abone olan kullanıcıların ayda iki yeni oyuna erişebileceğini söylüyor.

2021 yılında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, insanların genellikle VR başlıkları kullanarak sanal bir ortamda oyun oynayabilecekleri, çalışabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri çevrimiçi bir dünya olan bir "metaverse" inşa etme planlarını açıklamıştı ancak geride kalan 2 yıllık süreçte işler Zuckerberg'in planladığı gibi gitmedi.

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