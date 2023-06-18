Meta, VR Kulaklıklarını 10 Yaşından Küçüklere Uygun Hale Getirebilir!

Ebeveyn izni alınarak gerçekleştirilebilecek yeni uygulama önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak. Gelen yeni özellik ile çocuklar için ilgi çekici ve eğitici uygulamalar üretildiği söylense de uzmanlar sağlık açısından hala bazı konularda temkinli davranıyor.

Meta VR Kulaklıkların Kullanım Yaşını Düşürüyor

10 yaşından küçük çocuklara açılan Meta hesaplarının yönetimi anne-babada olacak. Ebeveynler çocuklarının hangi uygulamayı kullanacağını belirleyecek ve zaman konusunda bir sınır koyabilecek.

Meta, derin bir araştırmanın ışığında bu yeni özelliği getirdiğini belirtti. Araştırmada çocukların gelişimini takip ettiklerini ve buna göre aksiyon aldıklarını belirten Meta, bu yaş grubuna reklam sunmayacaklarını söyledi.

VR'nin potansiyel tehlikeleri (göz yorgunluğu mide bulantısı) hakkında çeşitli eleştirilere karşı Meta, yaptığı araştırmada bunun zararlı olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadıklarını belirtti. Çocukların sanal gerçekliği deneyimlemesi bu dönemde kaçınılmaz gibi duruyor. Ebeveynler çocuklarının ne kadar sürede kullandığının takipçisi olmalı ve Meta’nın uyarılarını dikkate almalı.