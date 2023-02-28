Meta'dan Yeni Atılım: Yapay Zeka Kişilikleri!

Meta'nın araştırmacılara yönelik büyük dil modeli LLaMA'yı tanıtmasından birkaç gün sonra CEO Mark Zuckerberg tüketiciye yönelik haberlerle geri döndü. Pazartesi günü Zuckerberg, Meta'nın üretici yapay zekaya odaklanan yeni bir üst düzey ürün grubu oluşturduğunu duyurdu. Grubun hedeflerinden biri, Instagram ve WhatsApp da dâhil olmak üzere Meta'nın tüm ürünleri için yapay zekâ kişilikleri oluşturmak.

Zuckerberg'in yeni ürün grubuyla ilgili Facebook'ta paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırmak için Meta'da üretken yapay zekâya odaklanan yeni bir üst düzey ürün grubu oluşturuyoruz. Şirket genelinde üretken yapay zekâ üzerinde çalışan pek çok ekibi bir araya getirerek, bu teknoloji etrafında tüm farklı ürünlerimizde keyifli deneyimler oluşturmaya odaklanan tek bir grup oluşturarak işe başlıyoruz. Kısa vadede yaratıcı ve etkileyici araçlar geliştirmeye odaklanacağız. Uzun vadede ise insanlara çeşitli şekillerde yardımcı olabilecek yapay zekâ kişilikleri geliştirmeye odaklanacağız. Metinle (WhatsApp ve Messenger'daki sohbet gibi), görsellerle (yaratıcı Instagram filtreleri ve reklam biçimleri gibi), video ve çok modlu deneyimlerle ilgili deneyimleri araştırıyoruz. Gerçekten fütüristik deneyimlere geçmeden önce yapmamız gereken çok fazla temel çalışma var ancak bu yolculuk boyunca inşa edeceğimiz tüm yeni şeyler için heyecanlıyım."

Yapay Zekâ Kişilikleri Ne Zaman Gelecek?

CEO'nun açıklamasına bakılırsa Meta'nın yapay zekâ kişiliklerini yakın zamanda görmeyi beklememeliyiz. Microsoft'un Bing ile ChatGPT sohbet botunu kullanıma sunmasının ardından yaşadığı sorunlar ve Google'ın Bard yapay zekâsının başarısızlığı göz önüne alındığında, bu muhtemelen en iyi tercih olacak.

Ayrıca bu "yaratıcı ve etkileyici araçlardan" bazıları önümüzdeki aylarda gün ışığına çıkabilir. Zuckerberg bu araçların ne olacağına dair çok fazla ayrıntı vermedi ancak bunların popüler yapay zekâ profil resmi oluşturucuları ve benzer uygulamalarla uyumlu olabileceğini düşünüyoruz.