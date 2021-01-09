Metacritic 2020’nin En İyi Oyunlarını Açıkladı!

Metacritic 2020’nin en iyi oyunlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl oynanabilecek çok sayıda video oyunu bulunuyordu. Peki, video oyunu, albüm, film ve TV programı değerlendirmeleri ile tanıdığımız Metacritic tarafından seçilen en iyi oyunlar neler? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Metacritic’ten 2020’nin En İyi Oyunları Listesi

Metacritic, 2020 senesinin en başarılı video oyunları listesini paylaştı. Popüler web sitesi, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch ve PC platformları için ayrı ayrı en iyiler listesi oluşturdu. Peki, geçtiğimiz yıl konsollarda ve PC platformlarında en yüksek inceleme puanına sahip olmayı başarabilen video oyunları neler?

PS4 En İyi Oyunlar (2020)

Persona 5 Royal - 95 The Last of Us Part II – 93 Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 93 Dreams – 89 Tony Hawk’s Pro Skarter 1+2 – 89

PS5 En İyi Oyunlar (2020)

Xbox One En İyi Oyunlar (2020)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 91 F1 2020 – 91 Ori and the Will of the Wisps – 90 Yakuza 0 – 90 Yakuza: Like a Dragon – 89

Xbox Series X/S En İyi Oyunlar (2020)

Tetris Effect: Connected - 88 Devil May Cry 5: Special Edition - 84 Planet Coaster: Console Edition - 84 Assassin's Creed Valhalla - 84 Yakuza: Like a Dragon – 83

Nintendo Switch En İyi Oyunlar (2020)

Hades – 93 Ori and the Will of the Wisps – 93 Animal Crossing: New Horizons – 90 Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 89 A Short Hike - 88

PC En İyi Oyunlar (2020)