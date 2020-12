Film, TV programı, video oyunu ve albüm değerlendirmeleri ile tanınan Metacritic, 2020’nin en kötü filmlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında 10 Ocak tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona giren komedi türündeki Realty Queen yer aldı. Paylaşılan liste ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Metcritic’ten 2020’nin En Kötü Filmleri Listesi

Metacritic, 2020 yılının bitmesine sayılı günler kala bu yılın en kötü filmleri listesini paylaştı. Listede 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona giren sinemalar yer alıyor. Liste oluşturulurken web sitede yer alan inceleme puanları göz önünde bulunduruldu. Peki, 2020 yılının en kötü sinemaları neler?

1 Reality Queen

Paylaşılan listenin ilk sırasında komedi türündeki Reality Queen yer aldı. 7 puana sahip olan Reality Queen’in oyuncu kadrosunda Julia Faye West, Denise Richards, Mike Tyson, Kate Orsini, Candace Kita gibi isimler bulunuyor. 3,2 IMDb punına sahip olan filmin 4 olumsuz 1 olumlu olmak üzere toplamda 5 inceleme bulunuyor.

2. Love, Weddings & Other Disasters

Romentik komedi türündeki Love, Weddings & Other Disasters, 11 puan ile ikinci sırada yer aldı. 4,3 IMDb puanına sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Diane Keaton, Maggie Grace, Jeremy Irons gibi isimler yer alıyor.

3. After We Collided

Romantik dram türündeki After We Collided, 14 puan ile üçüncü sırada yer alabildi. 5 IMDb puanına sahip olan After We Collided, aynı adlı romandan uyarlandı.

4. The Last Days of American Crime

Aksiyon gerilim türündeki The Last Days of American Crime, 15 puan alarak listenin dördüncü sırasında yer aldı. 2 saat 29 dakika uzunğulundaki The Last Days of American Crime, 3,6 IMDb puanına sahip.

5. Mortal

20 puan ile beşinci sırada yer alan Mortal, fantastik aksiyon filmidir. İskandinav mitolojisinden ilham alan Mortal, maalesef beklentileri karşılayamadı. 1 saat 44 dakika uzunluğundaki Mortal, 5,8 IMDb puanına sahip.

6. Blumhouse's Fantasy Island

22 puan ile altıncı sırada konumlanan Blumhouse's Fantasy Island, doğaüstü korku filmidir. 4,9 IMDb puanına sahip olan Blumhouse's Fantasy Island da beklentileri karşılayamayan filmler arasında yerini aldı.

7. The Babysitter: Killer Queen

Komedi korku türündeki The Babysitter: Killer Queen, 22 pun ile listenin yedinci sırasında yer alabildi. 5,8 IMDb puanına sahip olan The Babysitter: Killer Queen’in başrol oyuncu kadrosunda Judah Lewis, Jenna Ortega ve Emily Alyn Lind bulunuyor.

8. Buddy Games

Komedi türündeki Buddy Games, 22 puan ile sekizinci sırada yer aldı. 5 IMDb puanına sahip olan Buddy Games’in yönetmenliğini Josh Duhamel üstlendi. Buddy Games, Jost Duhamel’in uzun metrajlı ilk filmi oldu.

9. The Tax Collector

22 puan ile dokuzuncu sırada yer alan The Tax Collector, aksiyon gerilim filmidir. 4,7 IMDb puanına sahip olan The Tax Collector’un oyuncu kadrosunda Bobby Soto, Cinthya Carmona ve George Lopez gibi isimler bulunuyor.

10. The Very Excellent Mr. Dundee

24 puan ile onuncu sırada konumlanan The Very Excellent Mr. Dundee¸ komedi filmidir. 4,8 IMDb puanına sahip olan The Very Excellent Mr. Dundee filminin oyuncu kadrosunda Chevy Chase, Mel Gibson ve Luke Bracey gibi oyuncular yer alıyor.

11. Survive the Night

Aksiyon gerilim türündeki Survive the Night, 26 puana sahip. 4,7 IMDb puanına sahip olan Survive the Night’in başrolünde aksiyon filmi denildiğinde akla ilk gelen isim olan Bruce willis yer alıyor.

12. Shortcut

26 puan ile listenin 12. sırasında yer alan Shortcut, fantastik korku filmidir. 3,8 IMDb puanına sahip olan Shortcut’ın oyuncu kadrosunda Jack Kane, Zander Emlano ve Zak Sutcliffe gibi isimler bulunuyor.

13. Dolittle

Komedi macera türündeki Dolittle, 26 puan alabildi. 2 olumlu, 15 karışık ve 29 olumsuz olmak üzere toplamda 46 inceleme bulunuyor. Başrolünde Robert Downey Jr.’ın yer aldığı Dolittle, 5,6 IMDb puanına sahip.

14. Songbird

Yeni tip koronavirüs salgınını konu alan Songbird, 27 puan ile listenin on dördüncü sırasında yer alabildi. Bilim kurgu gerilim türündeki Songbird¸ 4,4 IMDb puanına sahip.

15. Endless

Dram, fantastik ve romantik ögelerinin yer aldığı Endless, 27 puan ile listenin son sırasında yer aldı. 4,6 IMDb puanına sahip olan Endless’ın oyuncu kadrosunda Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton ve DeRon Horton gibi isimler bulunuyor.

Metacritic tarafından paylaşılan liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2020'nin en kötü filmleri neler? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.