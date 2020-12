Video oyunu, albüm, film ve TV programı değerlendirmeleri ile tanıdığımız Metacritic, 2020’nin en kötü oyunlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında IceTorch Interactive tarafından geliştirilen Tiny Racer yer aldı. Paylaşılan liste ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Metaritic’ten 2020’nin En Kötü Oyunları Listesi

Metacritic, 2021 yılının bitmesine sayılı günler kala 2020 senesinin en kötü video oyunları listesini paylaştı. Listede 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında satışa sunulan video oyunları bulunuyor. Video oyunları belirlenirken web sitede yer alan inceleme puanları göz önünde bulunduruldu.

Paylaşılan listeye baktığımızda Tiny Racer’ın Nintendo Switch sürümü, 29 puan ile ilk sırada yer aldı. IceTorch Interactive tarafından geliştirilen Tiny Racer, 31 Temmuz 2020 yılında Nintendo Switch ve Android platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Minyatür araçlar ile yarıştığımız video oyununun 8 olumsuz 1 karışık olmak üzere toplamda 9 inceleme bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında 32 puan ile XIII Remake’in Xbox One sürümü bulunuyor. PlayMagic tarafından geliştirilen XIII Remake, 10 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac OS ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. FPS türündeki video oyununun toplamda 8 incelemesi bulunuyor ve incelemelerin tamamı olumsuz.

Metacritic tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında ise 33 puan ile Dawn of Fear’ın PlayStation 4 sürümü yer alıyor. Hayatta kalma korku türündeki video oyunu, 3 Şubat 2020 tarihinde satışa sunuldu ancak oyuncular tarafından pek beğenilmedi. Öyle ki Dawn of Fear, 12 Metacritic incelemesinin 10 tanesi olumsuz 2 tanesi karışık durumda. Geliştirici Brok3nsite, Dawn of Fear ile klasik hayatta kalma korku nostaljisini geri getirmeye çalıştı fakat başarısız oldu.

Dördüncü sırada 34 puan ile Fast & Furious Crossroads oyununun PC sürümü bulunuyor. Arcade tarzındaki yarış oyunu Fast & Furious Crossroads, kötü oynanış ve başarısız grafikler gibi nedenlerden ötürü düşük inceleme puanlarına sahip. Fast & Furious Crossroads’un 10 değerlendirmenin tamamı olumsuz durumda. Listenin tamamı şu şekilde:

1 Tiny Racer (Switch) – 29 puan

2. XIII Remake (Xbox One) – 32 puan

3. Dawn of Fear (PS4) – 33 puan

4. Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 puan

5. Arc of Alchemist (Switch) – 36 puan

6. Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 puan

7. Tamarin (PS4) – 40 puan

8. Street Power Soccer (PS4) – 41 puan

9. Gleamlight (Switch) – 42 puan

10. The Elder Scrolls: Blades (Switch) – 42 puan