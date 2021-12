Metacritic 2021'in En Kötü Oyunlarını Açıkladı

Video oyunu, albüm, film ve TV programı değerlendirmeleri ile tanınan Metacritic, 2021'in en kötü oyunları listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında bir futbol oyunu yer aldı. Listeye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

2021'in En Kötü Oyunları Listesi

EFootball 2022 (Multiplatform) - 25 Werewolf: The Apocalypse Earthblood (PS4) - 42 Balan Wonderworld (Multiplatform) - 44 Of Bird and Cage (PC) - 44 Demon Skin (PC) - 48 PixelJunk Raiders (Stadia) - 49 The Unexpected Quest (Multiplatform) - 49 Taxi Chaos (Multiplatform) - 51 Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (Multiplatform) – 52 Arkham Horror: Mother’s Embrace (Multiplatform) – 53 GTA: The Trilogy – Definitive Edition (Multiplatform) – 53 Necromunda: Hired Gun (Multiplatform) – 55

Metacritic, bu yılın en kötü video oyunlarının bir listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında 25 puan ile Efootball 2022 isimli yapım yer aldı. Eskiden Pro Evolution Soccer (PES) olarak bilinen video oyunu, ilk piyasaya sürüldüğünde hem oyunculardan hem eleştirmelerden büyük miktarda olumsuz tepki topladı.

İleri seviyede hatalı karakter modelleri, teknik sorunlar, kısıtlı oyun içeriği ve daha birçok etken, oyuncuları yeni video oyununda hayal kırıklığına uğrattı. eFootball 2022 ayrıca Steam'de en çok olumsuz derecelendirmeye sahip video oyunu oldu.

İkinci sırada Werewolf: The Apocalypse Earthblood'ın PlayStation 4 sürümü yer aldı. Cyanide tarafından geliştirilen yapımın PS4 sürümü 42 Metacritic puanına sahip. Yayıncılığını Nacon'un üstlendiği yapım, bu yılın en başarısız yapımlarından bir tanesi oldu.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında yayıncılığını Balan Wonderworlda ve Of Bird and Cage isimli video oyunları yer aldı. İki oyun da 44 puana sahip. Bu oyunları Demon Skin, PixelJunk Raiders ve The Unexpected Quest isimli yapımlar takip etti.

Altıncı sırada 51 puan ile Taxi Chaos yer alırken yedinci sırada ise 52 puan ile Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed konumlandı. Sekizinci sırada Arkham Horror: Mother’s Embrace ve GTA: The Trilogy – Definitive Edition bulunuyor.

2021'in en kötü oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.