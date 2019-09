Metal Gear Solid HD Collection, Gears 5 ve Dahası Bu Ay Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft bildiğiniz gibi aylık olarak Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar ekliyor. Xbox sayfası üzerinden yapılan açıklama ile bu ayın ilk parti oyunları da ortaya çıktılar.

Geçtiğimiz ay içindeki duyuru ile bu ayın ilk oyununun Dead Cells olacağını öğrenmiştik. Bahsi geçen oyun bugün ücretli abonelik servisindeki yerini aldı. Beraberinde Metal Gear Solid HD Collection da indirilebilir oldu. Ayın devamında Creature in the Well, Gears 5, Enter the Gungeon ve Gonner Blüeberry Edition yavaş yavaş servise dahil olacaklar.

Dead Cells - 5 Eylül 2019 (Xbox One)

Motion Twin tarafından geliştirilmiş olan roguelike ve Metroidvania karışımı Dead Cells, 2018 yılının Ağustos ayında satışa sunulmuştu. Zindandaki cesedin kontrolünü eline alan bir yaratığın rolünde olduğumuz oyunda, hedefimiz dışarı çıkmak olacak. Yolumuz boyunca da çeşitli düşmanlara karşı farklı farklı silahlar kullanacağız. Ayrıca yapacağımız araştırma sırasında hazineler ve işimize yarayabilecek araçlar da toplamamız mümkün olacak.

Metal Gear Solid HD Collection - 5 Eylül 2019 (Xbox One)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ve Metal Gear Solid 3: Sneak Eater oyunlarını bir araya getiren Metal Gear Solid HD Collection, 2011 yılında satışa sunulmuştu. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty oyununda, Shadow Moses vakasından iki yıl sonra Solid Snake ve Otacon yeni bir Metal Gear tipinin Hudson nehri boyunca taşınmakta olduğuna dair bir istiharat alıyorlar. Revolver Ocelot tarafından yönetilmekte olan Rus paralı askerlerin ele geçirdiği tankere binen Solid Snake, bu yeni Metal Gear tipini çalmak amacındadır.

Bu olaydan iki yıl sonra, Big Shell adı verilen açık denizi temizleme tesisi Sons of Liberty adı verilen terörist bir grup tarafından ele geçiriliyor. Yeni FOXHOUND operatörü Raiden da tehdidi ortadan kaldırması için gönderiliyor.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater ise Soğuk Savaş döneminde geçiyor. The Boss olarak bilinen ve Amerikalı ajan Sovyetler Birliği'ne firar etmiştir. Bu esnada, Colonel Volgin adı verilen bir müfrit de Amerikan yapımı taşınabilir bir nükleer füzeyi Sovyet tasarımlı bir üsten fırlatmıştır. Yaşanan bu durumun ardından, hem Amerika'nın adını temizlemek hem de Üçüncü Dünya Savaşı'na engel olmak için Naked Snake de özel güçler birimi FOX tarafından kendisini eğiten kadını ortadan kaldırması için gönderiliyor.

Creature in the Well - 6 Eylül 2019 (Xbox One)

Flight School Studio tarafından geliştirilmiş olan oyun, yapı olarak tiltten esinleniliyor. Zaten gerek kamera açısı gerekse de bölüm tasarımları bir tilt oyununa çok benziyor. Hedefimiz ise antik bir tesisin içinde saklı olan gücü ortaya çıkarıp da her şeyi gören yaratığı bertaraf etmek olacak.

Gears 5 - 6 Eylül 2019 (Xbox One)

Gears of War serisinin yeni oyunu esasen 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. Eğer Xbox Game Pass Ultimate abonesiyseniz, oyuna dört gün önceden erişim sağlayabilmeniz mümkün olacak. Konu olarak Gears of War 4 oyununun kaldığı yerden devam edecek oyunda, Kait Diaz olarak düşmanımız ile aramızdaki bağlantıyı çözmeye çalışacak ve Sera gezegenindeki gerçek tehlikeyi öğrenmek için mücadele edeceğiz.

Enter the Gungeon - 12 Eylül 2019 (Xbox One)

Dodge Roll tarafından geliştirilmiş olan oyun, Devolver Digital yayıncılığında 2016 yılında satışa sunulmuştu. Bir karakter seçtikten sonra çatışmalar ve yağmalama yapma eşliğinde Gungeon'ın en alt katına inmeye ve geçmişi yok edebilecek bir silah olan efsanevi Gungeon hazinesini bulmaya çalışacağız. Birbirinden zorlu düşmanlar ve sıradaki katı açacak bölüm sonu savaşları sizleri bekliyor olacak. Tabii ki sizin de eliniz boş değil. Oyunda toplamda üç yüzden fazla silah seçeneğiniz var. Bu silahları sandıklarda bulabildiğiniz gibi öldürdüğünüz bölüm sonu düşmanlarından da alabiliyorsunuz. Ayrıca birleştirildiklerinde çok daha büyük etki yaratabileceğiniz fazlaca sayıda eşya da bulunuyor.

Gonner Blüeberry Edition - 12 Eylül 2019 (Xbox One)

2016 yılının Ekim ayı içerisinde çıkmış olan Gonner, roguelike türünün bir diğer temsilcisi. Konuya göre büyük bir yanlış anlaşılmanın ardından Sally isimli bir balina olan tek arkadaşıyla keyiflenmek için maceraya çıkan Ikk karakterinin başından geçenler anlatılıyor.

Son olarak, bu ay Xbox Game Pass servisine veda edecek oyunların listesi de açıklandı. Aralarında Ninja Gaiden Black, Split/Second ve Onrush oyunlarının bulunduğu liste şu şekilde: