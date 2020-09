Metal Gear Solid Remake Dedikoduları Bir Kez Daha Gündeme Geldi

Tokyo Game Show 2020 öncesinde Metal Gear Solid Remake bir kez daha gündeme geldi. Bakalım Konami, fuar sırasında müjdeli bir haber verecek mi? Detaylar haberimizde.

Ünlü geliştirici Hideo Kojima tarafından oyun dünyasına kazandırılmış önemli seri olan Metal Gear Solid, uzun zamandır. Sessizliğini koruyor. Hatırlayacağınız üzere son olarak, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes finalinin akabinde bizi alternatif boyuta götüren Metal Gear Survive ile karşımıza çıkılmıştı. Beklentileri karşılayan bu oyun sonrasında Konami cephesinin nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korurken, hakkında bir süredir yeni haber alamadığımız Metal Gear Solid Remake söylentileri yeniden gündeme geldi.

Metal Gear Solid Remake Bu Defa Geliyor Mu?

Her ne kadar yazılımdan çok donanım konusunda uzman olsa da, Youtube kanalı RedGamingTech yeniden yapım Metal Gear Solid oyununun PC ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olduğu iddiası ile karşımıza çıktı. Ancak işin ilginç yanı şu ki kanalın kaynağından aktardığı detaylara bakılırsa, Konami firmasının sadece yeniden yapım Metal Gear Solid üzerinde çalışmakla kalmayıp Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater ve Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots oyunlarını da HD Remaster olarak sunmayı planladığı söyleniyor.

Metal Gear, Metal Gear Solid ve Metal Gear Solid 2: Substance, PC'ye Geliyor Olabilir

Öte yandan, Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komisyonu tarafından da Castlevania ve Contra koleksiyon paketleri ile Metal Gear, Metal Gear Solid ve Metal Gear Solid 2: Substance oyunları PC için derecelendirmiş.

Konami henüz bu gelişmeler karşısında bir açıklama yapmış değil ama bugün Tokyo Game Show 2020 fuarının başlayacağını göz önünde bulunduracak olursa, resmi bir açıklamanın yapılması için fazla beklemek durumunda olmayabiliriz. Elbette Japon oyun yayıncısının tüm bunları yok sayması gibi bir durum da söz konusu olabilir ki umalım olmasın.

Metal Gear MSX 2, Metal Gear Solid PlayStation ve daha sonradan PC ve Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty oyununun geliştirilmiş versiyonu olan Metal Gear Solid 2: Substance ise PlayStation 2, PC ve Xbox için satışa sunulmuştu. Metal Gear Solid ayrıca PlayStation ve PC için çıkışından sonra, Metal Gear Solid: Twin Snakes adıyla Gamecube için de çıkmıştı. Ne var ki tam olarak kabul görmemişti. Bakalım olası bir yeniden yapım Metal Gear Solid nasıl olacak? Gelişmeleri takipte olacağız.