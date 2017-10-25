Metal Gear Survive Çıkış Tarihi Belli Oldu

Konami, Metal Gear Survive çıkış tarihini resmi olarak açıkladı. Metal Gear Survive, Avrupa'da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanıyor.

Serinin bir önceki oyunu olan Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain çok kaliteli bir oyundu ve hem hikaye olarak, hem de teknoloji ve oynanış olarak iyi yorumlar almıştı. Bu başarının en büyük aktörü ise Hideo Kojima'ydı. Fakat Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'den sonra Hideo Kojima, Konami ile yollarını ayırmış Metal Gear serisi adeta öksüz kalmıştı.

Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılmasından sonra firma Metal Gear serisini Metal Gear Survive ile devam ettireceğini duyurmuştu. Yeni Metal Gear oyununun daha önceden yayınlanan oynanış görüntülerinde ise grafikler haricinde önceki Metal Gear oyunuyla açık bir bağlantı görmek zordu. Metal Gear Survive'da zombilerle savaşan kahramanları kontrol ediyorduk; fakat oyun, Metal Gear oyunlarının en önemli öğesi olan "hikaye"den arındırılmış bir Metal Gear klonu gibi görünüyordu. Bu nedenle oyuncu topluluğu Metal Gear Survive'a karşı önyargı ile yaklaşmıştı.

Metal Gear Survive hem tek başınıza, hem de 4 kişilik co-op modunda oynayabileceğiniz bir oyun olacak. Metal Gear Solida 5 Ground Zeroes oyunundan sonraki olaylara odaklanan Metal Gear Survive, yiyecek ve su gibi kaynaklar toplayacağınız, kampınızı kurarak ekinlerinizi ve hayvanlarınızı yetiştireceğiniz bir hayatta kalma oyunu şeklinde hazırlanmakta.