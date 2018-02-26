Metal Gear Survive'da Kayıt Slotu İçin Para Ödememiz Gerekiyor

Metal Gear Survive için yapılan hamle hayal kırıklığına uğrattı. Konami'nin Hideo Kojima olmadan yaptığı ilk Metal Gear oyununda kayıt yeri için ücret ödememiz isteniyor.

MGS 5 çıkmadan önce Konami ve Hideo Kojima arasında yaşanan olaylar iki firmayı birbirinden ayırmıştı.Hideo Kojima, Sony ile anlaşıp Death Stranding adını verdikleri oyunu yapmaya başlamıştı. Konami ise MGS 5'in alt yapısını kullanarak Metal Gear Survive ismindeki hayatta kalma tabanlı oyunu piyasaya sürdü.

Oyunun çıkışının ardından Konami'nin sadece 1 kayıt slotunu ücretsiz olarak bizlere sunduğu ortaya çıktı. Başka kayıt sunucuları almak için ise oyuna belirli ücret ödememiz gerekiyor. Ancak, bu ücret hatrı sayılır bir tutar değil. Oyunun para birimi olan SV ile satın alınan bu ekstra kayıt slotlarını almamız için oyuna 10 dolar yatırmamız gerekiyor. 10 dolar ile 1150 SV alıp 1000 SV ile ekstra kayıt slotu satın alabiliyoruz. Bu da yaklaşık olarak 40 liraya denk geliyor.

Aslına bakarsanız oyun her gün bütün oyunculara 30 SV hediye ediyor. Ancak, kayıt slotunun fiyatı 1000 SV olunca ekstra kayıt slotu açmak için ya oyuna 10 dolar yatırmamız ya da her gün oyuna girmemiz gerekiyor. Metal Gear Survive'ın Steam'deki fiyatı 140 lira, ekstra slot açmak için de oyuna 40 lira yatırmamız gerektiğini düşündüğümüzde oyuna toplamda 180 lira harcamamız gerekiyor.

Konami'nin bu hareketi oyuncular tarafından öfkeyle karşılandı. Bakalım Konami bu hamlesinden geri dönecek mi?