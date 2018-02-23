Metal Gear Survive Piyasaya Çıktı

Metal Gear serisinin Hideo Kojima olmadan yapılan ilk oyunu Metal Gear Survive, bugün itibarıyla PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürüldü.

Aslında bütün hikaye Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain isimli serinin son oyunu geliştirilirken yaşanmaya başlanmıştı. Metal Gear'ı 1987 yılından bu yana geliştiren Hideo Kojima ve oyunun yayıncısı Konami arasında ipler gerilmiş ve Konami, küçülmeye gideceği gerekçesiyle Hideo Kojima ile yollarını ayırmıştı. Fakat MGS 5’in geliştirme süresinin son aşamasında Hideo Kojima’nın ekibiyle görüşmesinin yasaklanması, Hideo Kojima’nın MGS 5’e verilen ödülleri almasının engellenmesi gibi kimi olumsuz durumlar, Konami’yi oldukça yıpratmıştı.

Konami ile yollarını ayırdıktan sonra Sony bünyesine oyun geliştirmeye devam edeceğini açıklayan Hideo Kojima, Death Stranding ismini verdiği yeni oyununu duyururken, Konami de Metal Gear Survive ile serinin devam edeceğini açıklamıştı.

Metal Gear Solid 5’teki ana üssün çevresinde gelişen ve üzerinize akın akın gelen zombilere karşı savunma yapmaya çalıştığınız Metal Gear Survive, MGS 5’in alt yapısı kullanılarak geliştirildiği için daha ilk videosuyla birçok oyuncunun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Kojima olmadan geliştirilen bir Metal Gear oyununa, serinin hayranları şimdiden burun kıvırmış olsalar bile bugün itibarıyla satın alınabilir hale gelen oyuna gelen ilk yorumlar oldukça olumlu oldu. Gerek grafikleri gerekse oynanışı açısından beğenilen oyuna dair daha detayları bilgileri almak için ise aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.