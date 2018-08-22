Metal ve Punk Müzik Ruhu Dinlendiriyor

Avustralya’nın Queensland Üniversitesi‘ndeki Toplum Araştırmaları Bölümü tarafından hazırlanan bir raporda, metal ve punk müziğin ruhu dinlendirdiği ortaya çıktı. Böylelikle büyük bir tez daha çürütülmüş oldu.

Özellikle sert ve hareketli olmasından dolayı pek çok kişinin "rock müzik dinleyen insanlar sinirli olur" şeklinde bir tezine karşılık araştırma yapıldı. Queensland Üniversitesinin ortaya koyduğu araştırmada, deneklerin metal ve punk dinledikten sonra yumuşadıkları ve sinirli hallerinin yatıştıkları ortaya çıktı.

Dr. Genevieve Dingle ve öğrencisi Leah Sharman'ın yürüttüğü araştırmada orta yaşlı 39 farklı deneke 16 dakika boyunca öfkelenmelerine sebep olabilecek ifadeler kullanıldı. Maddiyat, iş, özel hayat gibi konularda deneklerini sinirlendiren ve ardından punk - metal müzik dinleten araştırmacılar, bu kişilerin sakinleştiğini dile getirdiler.

Bu araştırma sayesinde pek çok kişinin tezini çürütmeyi başaran Dr. Genevieve Dingle konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak bu araştırmanın herkes üzerinde işe yarayıp yaramayacağını net olarak bilmek mümkün değil.

Peki ya sizce bu tarz müzikler ruhu sakinleştirebilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!