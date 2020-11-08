Metal Yakalılar 5 Yıl İçinde Aramıza Katılacak! İşte Geleceğin Meslekleri

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Başkanı Zehra Öney'e göre metal yakalılar 5 yıl içinde aramıza katılacak. Her meslek grubunu tehdit eden robot çalışanlar, Koronavirüs pandemisiyle birlikte yeni becerilerin düzenini oluşturacak.

COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünyanın daha hızlı dijitalleşmek zorunda kaldığını belirten ve bu noktada 'metal yakalılar'ın yani robotların istihdam edildiğini aktaran Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Başkanı Zehra Öney, "robotlar ve yapay zeka sadece mavi yakalı kesimin işlerinde değil, beyaz yakalılara özgü işlerde de kullanılmaya başlanıyor" dedi.

Metal yakalılar 5 yıl içinde aramıza katılacak

Yapılan son araştırmalar doğrultusunda 2030'a kadar dünya çapında 20 milyon ila 50 milyon iş açığı yaşanacağını söyleyen Öney, dünya çapında 400 milyondan 800 milyon bireyin robotlar yüzünden işinden olabileceğini dile getirdi. Bu süreçte ise öne çıkabilecek meslekleri şöyle anlattı:

"Salgın sonrası bir araştırma yapıldı ve bu araştırmada, çalışanların yüzde 47'sinin becerilerinin geçerliliğini yitireceğinden dolayı 5 yıl içerisinde işsiz kalacaklarından endişe duydukları sonucuna varıldı. Öyle görünüyor ki 2030 yılına kadar en ihtiyaç duyulan beceriler; bilişim teknolojileri ve programlama gibi dijital beceriler olacak."

Günümüz teknolojilerinin en önemli çalışmalarından olan bulut teknolojisi, yapay zeka, siber güvenlik gibi kavramların da iş dünyası üzerinde etkili olacağını kaydetti. Ayrıca uzaktan çalışma modasının da bir süre daha devam edeceğini ve şirketlerin buna alışması gerektiğine vurgu yapan Wtech Başkanı Öney, e-ticarette yüzde 160'lık büyüme sayesinde evden çalışmanın bir zorunluluk haline geldiğini söyledi:

"Ödemeler ve satın almalar temassız gerçekleştirilmeye başladıkça da temassız ekonomi kavramları hayatımızda çok büyük yer almaya başladı. Uzaktan çalışma artık birçok çalışan için bir öncelik haline gelirken, şu anda iş gücünün en büyük neslini oluşturan Y neslinin yüzde 40'ından fazlasının iş fırsatlarını değerlendirirken her yerden çalışma esnekliğinin bir öncelik olduğunu görüyoruz.

Artık bu süreçler yapay zeka ve robotlar ile otomatikleştiriliyor. İnsansı robotlar, metal yakalılar olarak şirketlerde yerini almaya başlıyor. Bu dönüşüm ile de bir sürü yeni iş tanımı ortaya çıkıyor. "

BM'nin yaptığı son araştırmaya göre, 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 68'nin akıllı şehirlerde yaşayacağını söyleyen Wtech Başkanı Öney, akıllı şehirlerin sayısı arttıkça siber şehir analistlerinin de önemli bir role büründüğüne dikkat çekiyor.