Metal Yiyen Bakteri Tesadüfen Bulundu! İşte Detaylar

Bilim insanları metal yiyen bakteriyi 100 yılı aşkın süredir var olduğunu düşünüyordu ancak bir türlü kanıtlayamıyordu. Bakteri, Dr. Jared Leadbetter tarafından California Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan bir deney sonrasında tesadüfen bulundu.

Metal Yiyen Bakteri Nasıl Bulundu?

Bilim dünyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dr. Jared Leadbetter, California Teknoloji Enstitüsü'nde yaptığı bir deney sonrasında manganez bulaşmış bir kavanoza çözülme işleminin gerçekleşmesi için su doldurdu. Dr. Leadbetter, birkaç ay sonra söz konusu kavanozun koyu bir madde ile kaplandığını gördü.

Dr. Leadbetter, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun uzun zamandır aranan mikroplardan kaynaklamış olabileceğini düşündüm. Bunu anlamak için sistematik testler yaptık" dedi.

Yapılan araştırmanın sonuçları Nature Journal isimli bilim dergisinde yayımlandı. Söz konusu bakteri, enerji kaynağı olarak manganezi kullanan ilk bakteri olarak nitelendiriliyor. Yapılan araştırma, bu bakterilerin karbondioksidi biokütleye dönüştüren kemosentez için manganez kullandığını gözler önüne seriyor.

"Doğadaki mikropların muhteşem yanlarından biri hücre için gerekli olan enerjilerini sıra dışı maddelerden elde edebilmeleri" ifadelerini kullanan Dr. Leadbetter, konuşmasına şu şekilde devam etti: