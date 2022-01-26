Metaverse’de bir garip Harry Potter düğünü: Gelinin ölen babasının ruhu düğüne katılacak

İnsanlığın yeni geleceği olarak adlandırılan Metaverse evreninde düğün yapmayı planlayan Hintli çift, bir ilke imza attı. Covid-19 tedbirleri kapsamında büyük törenler düzenlenemeyen Hindistan’da düğünlerini sanal ortamda yapmayı planlayan çift, düğüne 2 bin kişiyi davet ettiklerini açıkladı. Davetliler arasında gelinin geçtiğimiz sene vefat eden babası da bulunuyor.

Harry Potter Temalı Metaverse Düğünü

Kendilerini ‘Potterhead'ler’ (Harry Potter hayranları) olarak tanımlayan Hintli çift; konukların telefonları, tabletleri veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla katılabilecekleri Hogwarts temalı bir parti düzenleyeceğini duyurdu. Damat Padmavathi, ‘Pandemi nedeniyle, çok sayıda insanın katıldığı fiziksel bir tören mümkün değil. Biz de tüm sevdiklerimizin bir arada olabileceği sanal bir düğün yapmaya karar verdik’ dedi.

Padmavathi, Hogwarts'tan ilham alan ve şato benzeyen bir dijital alan yaratmak için başlangıç ​​platformu TardiVerse ile çalıştı.

Yaklaşık 27 Bin Türk Lirası'na Mal Oldu

Hintli çiftin bu düğün için maliyetleri 150 bin Hint rupisi (yaklaşık 27 bin liraya) oldu. Bir saat sürecek olan etkinlikte yeni evliler, özel kaleyi keşfedebilecek ve avatarlarının görünüşünü ve kıyafetlerini özelleştirebilecek olan misafirlerine sanal olarak hitap edecek.

Gelinin Ölen Babası Da Düğüne Katılacak

Düğünlerini Metaverse’de yapmayı planlayan çift, evrenin benzersiz bir imkana sahip olduğunu da fark etti ve düğün törenine gelin Ramaswamy'nin rahmetli babasını da dahil edeceklerini açıkladı. Padmavathi, ‘Kayınpederim geçen Nisan ayında vefat etti. Ona tıpatıp, benzeyen 3 boyutlu bir avatar oluşturuyorum. Beni ve nişanlımı kutsayacak. Bu sadece metaverse'te yapabileceğimiz bir şey’ ifadelerini kullandı.

Ancak bazı kişiler, bu benzersiz düğünün Hint geleneklerine aykırı olduğunu söyleyerek birçok eleştiride bulundu.