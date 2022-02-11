Metaverse’de Gerçek Ödeme Yöntemleri ile Ticaret Yapıldı

Dünyada kullanımı çeşitli şekillerle artan Metaverse evreni, her geçen gün farklı konularla gündeme geliyor. Son olarak Metaverse evreninde bir ilk daha gerçekleştirildi. Gerçek ödeme yöntemleri kullanılarak ticaret yapılan sanal evrende, bir de eğitim verildi. Gelecekte insanların sanal dünyaya geçerek bu evrende yaşaması planlanıyor.

Dünyada Bir İlk!

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren ve milyonlarca büyük firmadan yatırımlar alan Metaverse projesi, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. 196 ülkeye hizmet sağlayan Alman şirketi DePauli AG, kısa bir süre önce İzmir Ege serbest bölgesi olan ESBAŞ’da DePauli Systems’i kurmuştu. Uzun yıllardır e-ticaret platformlarında hizmet veren Alman şirket, QS-PAY Payment projesini Metaverse ile birleştirdi.

Kemal Akça ve Renata DePauli’nin gerçekleştirdiği proje, Metaverse’e entegre edilmesiyle dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

QS-MetaWorlds; iş toplantılarını 3 boyutlu karakterler ile sesli yapabilme, sanal dünyada dolaşabilme, gerçek dünyada hizmete sunulabilen 2 boyutlu ürünleri dijital ortamda inceleyebilme, deneyebilme ve satın alabilme, özel veya ticari amaçlı eğitimleri sesli ve 3 boyutlu karakterler ile sunabilme imkanı veriyor.

Öte yandan kullanıcılar bu işlemlerin tümünü Metaverse evreninden çıkmadan ve gerçek ödeme yöntemlerini kullanarak yapabiliyor. Uygulamanın en önemli özellikleri arasında, sanal dünyada kişisel güvenliği öne çıkaran, Özel Sanal Kasa (Private Dijital Safe) ile kullanıcıların her türlü doküman ve bilgisini sanal ortamda yanında getirebilme imkanı sunması oluyor. Kullanıcılar bu verileri ancak istediği kişi veya kurumlarla paylaşabiliyor.

‘Hayale İnanıyoruz’

DePauli Systems'in Türkiye Kurucu Ortağı olan Kemal Akça, Metaverse’de bir ilk olarak yaşanan bu yeni gelişmeyi şu sözlerle anlattı: ‘Bizler, takım arkadaşlarım ile bir hayale inanıyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz uygulamanın bizim yarını şekillendiren insanlar arasında olmamızı sağlayacağını düşünüyoruz. QS-PAY Payment ürünümüz Metaverse dünyasına hem güvenli ticareti getiriyor hem de ticaret için sınırları kaldırıyor. Sanal dünya ile gerçek dünyayı birbirine sıkı sıkıya, güvenli bir şekilde bağlıyor’