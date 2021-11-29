Metaverse Nedir, Ne Zaman Gerçek Olacak?

Metaverse nedir ve Mark Zuckerberg'ün hedeflediği yeni bir sanal evrene geçiş yapmak ne zaman mümkün olacak gibi sorular, fikir ortaya atıldığı günden bu yana merak ediliyor. Zuckerberg'ün bu amaç doğrultusunda hareket etmekte ne kadar kararlı olduğu aslında mevcut markasını Meta olarak yeniden markalaştırmasından anlaşılıyor.

Bu isim değişikliğinden sonra da birçok insan Metaverse kavramına ve bunun sunduğu olanaklara, avantajlara, gerçeküstü gibi görünen gelecek hayaline daha yakından bakmaya başladı.

Metaverse fikri yeni bir fikir olmasa da herhangi bir yeni teknolojide olduğu gibi insanların ortaya çıkan kavramları kavrama süreci biraz karışık olabiliyor. Bu nedenle Metaverse kavramını bütün ayrıntıları ile ele almak büyük önem taşıyor.

Metaverse Nedir, Yakında Gerçekleşmesi Mümkün mü?

Metaverse'ün birincil amacı, insanları dijital gerçeklik ile tanıştırmaktır. Bunu yapmanın bir yolu da sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik araçlarını kullanmaktan geçiyor. Bu araçlar sayesinde dijital gerçekliğe bir adım daha yaklaşılabiliyor ve içine girilen dünya daha az sahte hissediliyor.

Metaverse, internetin yeni bir uzantısı olmaktan çok AR ve VR teknolojilerinin bir uzantısı olarak görülebilir. Sanal bir dünya inşa etmek için gerekli olan teknolojileri dayanak olarak gören bu fikrin gerçeğe uyarlanması ile yapılabileceklerden bazıları şunlardır:

İş toplantılarına fiziki olarak gitme zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.

Çalışma düzeni baştan aşağı değişebilir. Beyaz yakalılar, ofise gitmeden gitmiş gibi çalışmaya başlayabilir.

Sanal eşyalara sahip olunabilen The Sandbox ve Decantraland gibi oyunlar hayatımızın merkezine yerleşebilir.

Metaverse'te sosyal medya platformları, Ready Player One filmindekine benzeyebilir. Elbette ki bu filmdeki kaos ortamından arınmış bir şekilde olacaktır.

Fortnite'taki ünlü şarkıcıların da yaptığı gibi sanal konserlerin sayısında önemli bir artış olabilir. Bu konserler daha gerçek hissettireceğinden ve kalabalık hissiyatını gerçekten yok edeceğinden ötürü çeşitli rahatsızlıkları da ortadan kaldıracaktır.

Zuckerberg, Metaverse'ü açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Gözlüğünüzü taktığınızı ve anında evinizin içinde olduğunuzu hayal edin. Fiziksel evinizin sanal olarak tasarlanan bölümleri var, içinde sadece sanal olarak mümkün olabilecek şeyler var. İşe gidip gelmeden ofiste olabileceğinizi hayal edin."

Snapchat, Tencent, Disney ve daha birçok şirket, geçenlerde yaptığı açıklamalarla Metaverse fikrine çok da soğuk bakmadığını belli etmişti. Bu, büyük şirketlerin değişime ilk uyum sağlayacak şirketler olacağının bir göstergesi olabilir.

Metaverse nedir başlığı altında her ne kadar olumlu yönlere değinmiş olsak da olumsuz senaryoları göz ardı etmek çok doğru sayılmayacaktır. Metaverse projesi için büyük bir olasılıkla tüketiciye yönelik reklamlar üzerinde durulacak ve kullanıcıları izlemek için çeşitli algoritmalar kullanılacaktır. Bu da gizlilik ve güvenliğin giderek daha az önemsiz hale geleceği anlamına geliyor.

Ayrıca Metaverse fikrinin hayata geçirilmesi halinde insanlarda oluşabilecek yabancılaşma hissine de ayrıca vurgu yapmak gerekiyor. İnsanlar, söz konusu sanal evren yüzünden gerçeklikle bağlarını doğrudan koparabilir ki bu bugün oynanan oyunlarla zaten bir ölçü de olsa mümkün olabiliyor.

Yine de bütün bunları düşünmek için çok erken olduğu söylenebilir. Zuckerberg, Metaverse projesi için en az 5 ila 10 yıl kadar zaman alabileceğini belirtiyor ki böyle bir evren yaratmanın zorluklarını düşünecek olursak günümüze ne kadar uzak olduğu anlaşılabilir.