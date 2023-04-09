Metaverse Balonu Patladı Mı? Satılan Arsalar Hızla Değersizleşiyor

2022'nin en vurucu olaylarından biri olan NFT'nin ortaya çıkmasıyla birlikte metaverse arazilerinin değeri tavan yapmıştı. Birçok kişi, çok değerleneceğini düşünerek yatırımlarını bu "sanal" arazilere yaptı.

Ancak The Wall Street Journal'da çıkan son verilere göre metaverse arazilerinin değeri hızla düşüyor. Peki, bu durum metaverse balonunun patladığına mı işaret ediyor!

Metaverse Arazileri 1 Yılda %90 Değer Kaybetti

Metaverse üzerinde arazi satışı yapan platformlar arasında Decentraland ve The Sandbox gibi isimler öne çıkmıştı. Son çıkan veriler, Decentraland'deki arazi değerlerinin önceki yıla kıyasla %90 oranında eridiğini gösterdi.

Buna göre belirli bir dönem boyunca 1 milyar dolara kadar değere ulaşan Decentraland'de şu an haftada en fazla 20 veya 30 kişi mülk alıp satıyor. Bu duruma karşın platformların üyeleri yeniden geri çekmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Metaverse varlıklarının hızla değer kaybetmesinin arkasındaki en büyük neden; Meta, Microsoft ve Disney gibi şirketlerin metaverse üzerine yaptığı yatırımları geri çekerek küçülmeye gitmesi olarak gösteriliyor. Öte yandan AR ve VR gözlüklerinin hala yaygınlaşmamış olması, metaverse arazilerinin değerini azaltan bir diğer etken.

Metaverse platformalarında tasarımcı olarak görev alan mimar Hunter Swihart, Decentraland hakkında, "Şimdi geri dönüp bakıldığında bu korkunç bir hataydı." sözlerini kullandı. Swihart'ın iddialarına göre Decentraland, yakın bir zaman içerisinde battığını açıklayabilir.

Fakat büyük şirketlerin metaverse hakkında umutları yitmiş değil. Uzmanlar arasında metaverse kavramının bir gün tamamen hayatımızın içerisine gireceği fakat bunu konuşmak veya yatırım yapmanın bireysel olarak erken olduğu görüşü hakim.