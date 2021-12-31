Metaverse'in İncisi Türkiye Oldu: 20.000'den Fazla Parsel Satıldı

Metaverse Türkiye'de boş arazi kalmadı. Metaverse platformu OVR tarafından açıklanan son veriler, Türkiye ve İstanbul'un kapış kapış satıldığını ortaya koydu. Metaverse'teki sanal arazilerin sahipleri şimdiden belli oluyor.

Şubat 2020'de resmi olarak kurulan Metaverse platformu OVR, insanların kripto para kullanarak milyonlarca dolar değerinde sanal arazi satın aldığı metaverse platformlarından biri oldu. OVR, İstanbul'daki satışlara dikkat çekiyor.

Dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunan platformların başında yer alan OVR, Türkiye ve özellikle İstanbul satışlarıyla merak uyandırıyor. OVR'nin resmi kayıtlarına göre, Türkiye’den 20 binden fazla parsel ve sadece İstanbul’da 11 binden fazla parsel satın alınmış durumda.

Metaverse Türkiye'de boş arazi kalmadı

Dünyaca ünlü isimlerin ‘Sandbox’ adlı platformda arsalara yüksek ücretler ödemesiyle metaverse dünyalarına olan popülerite büyüyor. Sanal arsa satış çılgınlığı Türkiye topraklarına kadar inmiş durumda.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı raporda, Türkiye’de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılmayı başardı. Hatta sadece İstanbul'da 11 binden fazla alanın satılması, dünyada ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Ancak İstanbul içerisinde satışların farklı fiyatlarda gerçekleştiğini hatırlatmak gerekiyor. Örneğin, Bağcılar’da bir Metaverse parseli 135 TL iken, Ortaköy sahilinde bu sanal arazi parsel fiyatı 500 TL'ye kadar yükselebiliyor.

İstanbul’un en işlek yerlerinin başında gelen İstiklal Caddesi'nin sanal dünyada da merak uyandırdığını belirtelim. OVR'nin açıklamasına göre İstiklal Caddesi'nde bir parsel bile boş kalmamış durumda. İstiklal'in ara sokaklarında ise satılmayan alanların 12 OVR (yaklaşık 400 TL) fiyatla alıcı bulduğu aktarıldı.

Nişantaşı’nda boş olan parseller 8 OVR (yaklaşık 250 TL) bedelle satıldığı, boğaz hattı boyunca önemli cadde ve sokakların ise neredeyse tükendiği ifade edildi. Boğazdaki ana arterlerin yakınlarındaki alanlar 8 OVR (yaklaşık 250 TL) karşılığında alıcı buldu.

İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören ilçeler oldu. Şehrin batı yakasında yer alan Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi alanlar kullanıcılar tarafından ilgi görmezken, bu bölgelerde arsaların parsel değeri 4 OVR (yaklaşık 125 TL) civarında seyrediyor.