Meta, Meta'yı Dava Etti! (Şaka Değil)

Geçtiğimiz sene Facebook ismini Meta olarak değiştirmişti. Facebook'un ismini değiştirme kararı teknoloji camiasında büyk yankı uyandırmıştı. Fakat şirketin aynı isimli bir başka firmayla başı dertte olabilir. Meta ismini çok daha önceden alan bir firma, Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya dava açtı.

MetaX olarak kayıtlara geçen firma, 2016 yılında ticari marka için başvuruda bulundu. 2020 yılında başvurunun kabul edilmesi sonrası isminde Meta kelimesi geçen sayılı firmalardan biri olmaya hak kazandı. 2021 yılında Facebook'un ismini Meta olarak değiştirmesi sonrası hak ihlali olduğunu savunan MetaX, teknoloji devi ile arasındaki isim çekişmesini mahkemeye taşıdı.

"Yasal Yola Başvurmaktan Başka Bir Seçenek Bırakmadılar"

2010 yılında kurulan şirket için 12 yıldan fazla bir süre boyunca kan ve ter döküldüğünü belirten MetaX sözcüsü, Facebook ile müzakere etmek için sekiz ay harcadıklarını söyledi. Müzakerelerin sonuçsuz kalması sebebiyle Meta'nın kendilerine yasal yollara başvurmaktan başka bir seçenek bırakmadığını ifade etti. MetaX, Facebook'un Meta adını almış şirketlerin hem ulusal hem de uluslarası alanda marka haklarını ihlal ettiğini iddia etti. Ayrıca teknoloji devinin altında markalarının ezildiğini belirten firma, Meta'dan tazminat talebinde bulunacak.

MetaX, Facebook'un uzun yıllardır başına bela olan politik ve şirket içi skandalların isim benzerliği sebebiyle marka değerlerine zarar verdiğini düşünüyor. Firma Facebook'un isim değişikliğinden çok daha önceden haberdar olduğunu iddia ediyor. MetaX'in paylaştığı dökümanlara göre 2017 yılında daha isim değişikliği gündemde bile değilken iki firmanın üst düzey yetkilileri arasında e-posta alışverişi olmuş.

MetaX, mahkemeye yaptığı başvuruda "Meta" adının kullanılmasını engelleyecek bir karar bekliyor. Ayrıca şirketin belirsiz miktarda maddi tazminat gibi istekleri de bulunuyor. Elon Musk otomobil şirketini ilk kurduğu yıllarda Tesla adına sahip kişiyi uzun süre boyunca çabalayarak ikna etmiş ve marka hakkını satın almıştı. Meta'nın isim değişikliğini yaptıktan sonra böyle bir yola gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor.