Meteoroloji'den 19 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporunda, 19 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldığı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu ve İstanbul, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak ancak Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmakta.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Mersin, İzmir, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için ise sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sarı Kodlu Uyarı Ne Anlama Geliyor?

Sarı kodlu yapılan uyarılara göre hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda ekstra dikkatli olunmalıdır.