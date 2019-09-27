Metro 2033 Redux ve Everything, Epic Games Store'da Ücretsiz

Epic Games Store mağazasında bu haftanın ücretsiz oyunları kullanıcıların beğenisine sunuldu. Batman fırtınasından sonra bu hafta için Metro 2033 Redux ve Everything oyunlarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Metro 2033 Redux

Hikayesi Dmitry Glukhovsky tarafından yazılan aynı isimli romana dayanan Metro 2033 2010 yılında, Metro 2033 Redux ise 2014 yılında satışa sunulmuştu. Hikayesi nükleer savaş sonrası hayatta kalanların metro tünellerinde yaşamaya mecbur kaldıkları Moskova şehri harabelerinde geçiyor. Artyom isimli bir karakterin rolünde olduğumuz oyunda evimiz olarak gördüğümüz istasyonu, tünellerde kol gezen insan düşmanlar ve yaratıklar gibi tehlikelerden korumak durumunda olacağız.

Redux versiyonunda Metro: Last Light oyununda kullanılan grafik motorunun yanı sıra yapay zeka, kontroller, animasyonlar ve daha pek çok şey ile daha gelişmiş bir Metro 2033 haline geliyor.

Everything

David OReilly tarafından geliştirilmiş olan Everything, etkileşimli doğa simülasyonu olarak 2017 yılında satışa sunulmuştu. Herhangi bir şey olabileceğiniz oyunda, seyahat ederek tamamlanması gereken zorlu görevleri yerine getirerek veya öylesine dolaşarak birbirleriyle bağlantılı olan evrenleri keşfe çıkabiliyorsunuz.

Her iki oyun için 3 Ekim 2019 tarihine kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu ise Minit olacak.