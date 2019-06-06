Metro: Exodus Bu Hafta Microsoft Store Üzerinden Yayınlanacak

Epic Games, Epic Games Store ile bu neslin sonuna damgasını vurdu. Faaliyete geçmesi sonrasında, Ubisoft, 2K Games, Deep Silver, Quantic Dream ve 505 Games gibi birçok ünlü oyun geliştiricisi ve oyun yayıncısı ile imzalanan anlaşmalar ile bu isimlerden çıkacak olan oyunları senelik olarak sadece Epic Games Store üzerinden satışa çıkması sağlanmıştı. Bu durum çoğu oyuncuların canını sıkarken kimi oyuncular da şikayetçi olmak yerine Epic Games tarafında durmuştu.

Bildiğiniz gibi Metro: Exodus, Deep Silver ve Epic Games arasında imzalanan anlaşma neticesinde senelik olarak sadece Epic Games Store üzerinden satılacak. Bir diğer deyişle, dijital versiyonunun 2020 yılının Mart ayından önce başka bir mağazaya gelmesi mümkün olmayacak. Ne var ki, Microsoft Store buna dahil değilmiş gibi görünüyor veya şu an resmiyet kazanmamış başka bir durum söz konusu.

Kısa bir süre önce yaşanan gelişmeye göre, Metro: Exodus oyununun Microsoft Store sayfası açılmış. İşin daha da ilginç yanı ise oyunun bu mağazadaki çıkış tarihi 9 Haziran 2019 olarak görünüyor. Bildiğiniz gibi aynı gün Microsoft E3 2019 basın konferansını TSİ 23:00 sıralarında başlatacak.

Eğer Metro: Exodus Microsoft Store sayfası biz bu haberi yayınlamadan önce kaldırılmış olursa, sağlamcı olmak açısından aldığımız ekran görüntüsünü aşağıya bırakalım ve gerisini size ve Microsoft cephesine bırakalım. E3 2019 fuarında beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşabiliriz. Gelişmeler için de takipte olacağız.