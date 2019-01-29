Metro Exodus da Epic Games Store Yolcusu

15 Şubat 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Metro Exodus, bizlere Artyom, Anna ve beraberlerindeki Spartalı grubun başından geçenleri anlatacak. Bu yılın en çok beklenenleri arasında yer alan devam oyunu için az bir zaman kalmışken, bomba etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Metro Exodus oyununun dijital PC versiyonu, bir seneliğine Epic Games Store'a özel olacak.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru açıklama yapan Epic Games, Epic Games Store adı altında kendi çevrimiçi mağazasını açmıştı. Başta Steam olmak üzere halihazırdaki diğer çevrimiçi mağazalara rakip olmayı hedefleyen Amerikan menşeli şirket, hızlı bir giriş yaparak Tom Clancy's The Division 2 ve önümüzdeki senelerde satışa sunulacak olan birkaç Ubisoft oyunu için Fransız yayıncı ile anlaşmaya varmıştı. Kısa sürede oldukça hızlı bir gelişim gösteren çevrimiçi mağaza için Epic Games, şimdi de Metro Exodus için Deep Silver ile senelik olarak anlaşmaya vardı.

Eğer serinin devam oyununu önceden dijital olarak ön-sipariş ile aldıysanız, içiniz rahat olsun. Hangi çevrimiçi mağazadan almışsanız, çıkış zamanında da sorunsuz bir şekilde oynayabileceksiniz. Buna gelecekte yayınlanacak olan güncellemeler ve indirilebilir içerikler de dahil olacak. Yani Metro Exodus için güncelleme ve indirilebilir içerik yayınlandığı zaman, herhangi bir engel ile karşılaşmadan erişim sağlayabileceksiniz. Ancak henüz satın almamışsanız, bugünden itibaren 15 Şubat 2020 tarihine kadar, Artyom, Anna ve beraberlerindeki Spartalı grubun maceralarına ortak olmak için adresiniz artık Epic Games Store olacak. Bu tarihten sonra ise Metro Exodus, Steam ve diğer çevrimiçi mağazalara geri dönecek.

Son olarak, Deep Silver şirketinin Epic Games Store mağazası için bir sürprizi daha var. Öyle ki Metro 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux oyunları, bu yılın ilerileyen zamanlarında çevrimiçi mağaza üzerinden de satışa sunulacağının müjdesini verdi. Şimdilik bu iki oyunun Epic Games Store mağazası özeline mi geçeceği belli değil, ama Deep Silver, çıkış zamanına yakın bir bilgilendirme yapacaktır.