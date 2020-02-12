Metro Exodus Genişletme Paketi Sam's Story'nin Çıkış Fragmanı Yayında

Uzun zamandır beklenen ikinci ve son Metro Exodus genişletme paketi Sam's Story, en nihayetinde oyuncuların beğenisine sunuldu. Bunun şerefine Deep Silver ve 4A Games, etkileyici bir çıkış fragmanı yayınladılar.

Sam's Story'de eski Birleşik Devletler Denizci askeri ve bombaların Moskova şehrini tahrip etmesinden bu yana Albay Miller için çalışan Spartan Ranger Sam karakterinin rolünde olacaksınız. Sam uzun zamandır ailesinin yanına dönmenin hayallerini kuruyor olmasına rağmen, metronun karanlık tünelleri söz konusuyken bunun imkansız olduğunu da düşünüyor. Ne var ki ayakta kalan tek şehrin Moskova olmadığının haberi gelince, Sam de Aurora ile yollarını ayırarak ülkesine dönmenin bir yolunu bulmayı kafasına koyuyor. Bu yolda en büyük yardımcıları ise zaman içerisinde hayatta kalmak için öğrendiği her türden taktik olacak.

Eğer Expansion Pass sahibiyseniz, ek bir ücret ödemeden Sam's Story içeriğini indirebilirsiniz. Aksi takdirde bağımsız olarak satın alabiliyorsunuz. Fiyatlandırma ise Epic Games Store için 120 TL, Microsoft Store için 81.25 TL ve PlayStation Store için de 79 TL.

Genişletme paketi için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.