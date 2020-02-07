Metro Exodus, Haftaya Steam Mağazasına Geri Dönüyor

Epic Games Store faaliyete geçtikten sonra, Epic Games birçok yayıncı ile anlaşarak bu oyunlardan bazılarını kalıcı ve bazılarını da senelik olarak mağazası üzerinden oyuncular ile buluşturmuştu.

Geçtiğimiz senenin Şubat ayında satışa sunulan Metro Exodus da bu oyunlardan bir tanesi olmuştu. Deep Silver ile Epic Games arasındaki anlaşmadan önce Steam üzerinden satın alım yapanlar sorunsuzca oynayabilmişlerdi ama yeni alacakların senelik olarak Epic Games Store mağazasının yolunu tutmaları gerekiyordu.

Bu anlaşma birkaç gün sonra sona erecek. Deep Silver ve 4A Games de bu bağlamda yeni bir paylaşım yaptılar. 15 Şubat 2020 Cumartesi günü TSİ 08:00 itibarıyla Metro Exodus, Steam üzerinden yeniden satışa sunulacak.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus - returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:



00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT



Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL — Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020

Yalnız ortada akıbeti merak edilen enteresan bir durum var. Hatırlayacağınız üzere Deep Silver ve Epic Games arasındaki anlaşma duyurusu sonrasında, Steam kullanıcıları Metro serisini mağaza üzerinden olumsuz puanlama bombardımanına tutmuşlardı. Buna karşılık olarak Gameru forum sayfası üzerinden açıklama yapan bir 4A Games geliştiricisi, kullanıcıların Metro Exodus oyununu protesto etmeye devam etmeleri durumunda sıradaki oyunun PC platformuna çıkmayabileceği tehdidinde bulunmuştu.

Her ne kadar Deep Silver bunu telafi edecek yeni bir açıklama yapmış olsa da unutulmuş değil. Metro Exodus, Steam için yeniden satışa sunulmasından sonra bakalım genel performansı ne yönde olacak?