Metro Exodus, Haftaya Steam Mağazasına Geri Dönüyor

Epic Games Store faaliyete geçtikten sonra, Epic Games birçok yayıncı ile anlaşarak bu oyunlardan bazılarını kalıcı ve bazılarını da senelik olarak mağazası üzerinden oyuncular ile buluşturmuştu.

Geçtiğimiz senenin Şubat ayında satışa sunulan Metro Exodus da bu oyunlardan bir tanesi olmuştu. Deep Silver ile Epic Games arasındaki anlaşmadan önce Steam üzerinden satın alım yapanlar sorunsuzca oynayabilmişlerdi ama yeni alacakların senelik olarak Epic Games Store mağazasının yolunu tutmaları gerekiyordu.

Bu anlaşma birkaç gün sonra sona erecek. Deep Silver ve 4A Games de bu bağlamda yeni bir paylaşım yaptılar. 15 Şubat 2020 Cumartesi günü TSİ 08:00 itibarıyla Metro Exodus, Steam üzerinden yeniden satışa sunulacak.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus - returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:



00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT



Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL