Metro Exodus için Bu Yıl İki Yeni Hikaye İçeriği Gelecek

Metro serisinin yeni oyunu Metro Exodus, E3 2017 fuarındaki duyurusundan sonra geçtiğimiz Şubat ayında PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Ne var ki beklentileri en üst seviyeye çıkartmış olan devam oyunu, kısa sürede geri planda kalmıştı. Hal böyle olunca 4A Games, oyuncuları tekrardan oyunun dünyasına çekmek için fazla beklememeye karar verdi. Geliştirici stüdyo, Metro Exodus Expansion Pass eklentisinin detaylarını paylaştı.

Eğer oyunu henüz oynamadıysanız, bu noktadan sonrasında sizin için sürprizi bozabilecek detayların yer aldığını belirtelim.

Metro Exodus Expansion Pass eklentisi iki büyük hikaye içeriğiyle geliyor. İlki bu Yaz mevsiminde, diğeri ise 2020 yılının başlarında yayınlanacak olan iki içerikte de yöneteceğimiz karakterler farklı olacak. Ortak noktaları ise her iki içerikte de Artyom karakterini yönetmeyecek oluşumuz. Bir diğer deyişle bizlere tamamıyla farklı hikayeler sunulacak.

Yaz mevsiminde yayınlanacak olan ilk içeriğin hikayesi Albay Khlebnikov karakterinin başından geçenleri yaşayacağız. Yılbaşı arifesinde ve Novosibirsk şehrinin altında geçen hikayede oğlu Kirill'e ulaşmak için evine dönmeye çalışacak olan Albay Khlebnikov, yol boyunca tünellerden geçmek durumunda kalacak. Bu tüneller tahmin edebileceğiniz üzere tehlikeli yaratıklarla dolu olduğu için işimiz pek de kolay olmayacak. Tabii ki tüm bunlar yetmezmiş gibi, insanları radyasyondan korumakta olan yeşil maddenin de tükenmek üzere olduğunu öğreneceğiz. Haliyle hayatta kalmaya çalışan insanları kurtarmak için etkili bir önlem almak gerekecek.

Bir yıl sonrasında Albay Miller tarafından yapılacak olan anlatıma bağlı olarak oynayacağımız bu hikayede, yepyeni bir silah olacak olan alev tabancasını da kullanabileceğiz.

İkinci hikayede ise Vladivostok şehrinde geçecek olan hayatta kalma tabanlı bir oynanış sunacak. Bombaların atılmasından önce Moskova büyükelçiliğinde görev yapmakta olan Birleşik Devletler Denizci askeri olan Sam karakterini yöneteceğiz. Yaşanan olaylardan sonra ailesinin iyi olduğunu umut eden Sam, diğer Spartalı arkadaşlarının Moskova şehrinin savaştan kurtulan tek şehir olmadığını öğrenmeleri ile derhal harekete geçiyor. Eve geri dönmek için elinden geleni ardına koymayacak olan karakterimiz, kazandığı bütün deneyimi zorlu yolculuğunda avantajına kullanmaya çalışacak.