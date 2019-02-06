Metro Exodus için Live-Action Fragman Yayınlandı

Geliştirilme aşamasında olan AAA oyunlar için sinematik açıdan artık çok daha etkileyici fragmanlar hazırlanıyor. Neredeyse filmler için hazırlanan fragmanlardan pek de bir farkları yok diyebiliriz. Bu yapımların biz oyuncular için daha da etkileyici hale gelmesini isteyen yayıncı firmalar ve geliştirici stüdyolar, tercihen gerçek oyuncuların rol aldıkları Live-Action tarzında fragmanlar ve hatta kısa videolar da hazırlıyorlar. Geçmişte Call of Duty: Advanced Warfare, Far Cry 5, Fallout 76 ve son olarak da Resident Evil 2 (2019) için bu tarzvideolarla karşılaşmıştık. Metro Exodus için de büyüleyici bir Live-Action fragman yayınlandı.

E3 2017 fuarındaki Microsoft sunumu sırasında duyurulmuş olan Metro Exodus, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 15 Şubat 2019 tarihinde satışa sunulacak. Senaryo olarak Metro: Last Light oyununun birkaç yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan oyun için Artyom’s Nightmare (Artyom'un Kabusu) adıyla yeni bir fragman yayınlandı.

Gerçek oyuncuların rol aldığı Live-Action tarzında hazırlanmış olan fragman, Artyom ile bir çocuğun karşılaşmaları ile başlıyor. Ana karakterimize bir fotoğraf gösteren çocuğun elindeki matruşka bebeklerinden ilkini açmasıyla beklenen aksiyon da başlıyor. Artyom ve beraberindekiler, nükleer savaş sonrasında kendilerinin insanlıktan geriye kalan son bireyler olduklarını düşünmüş olsalar da fragmanın ilerleyen bölümlerinde gördüğümüz üzere durum hiç de öyle değil.

Metro Exodus oyunda göreceğimiz mekanların gösterildiği fragmanın her bir bölümünde, başta gördüğümüz çocuk, elindeki matruşka bebeklerini teker teker açıyor ve bu da tabii ki bir kabustan diğerine geçişi tetikliyor. Oldukça kaliteli bir şekilde hazırlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!