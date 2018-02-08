Metro Exodus ile İlgili Yeni Detaylar Paylaşıldı!

Geçtiğimiz E3 etkinliğinde duyurulan ve heyecanımızı yükseltmeyi başaran FPS oyunu Metro Exodus ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Çok zor şartlar altında geliştirdiği Metro: Last Light ve Metro 2033 ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran 4A Games, serinin ilk iki oyununda eski nesil FPS oyunlarındaki klasik yapıyı kullanıyordu. Çizgisel bir hikayeye sahip bu oyunlarda kapalı alanlarda ilerliyorduk ve önceden yazılmış sahnelerin içinde yer alıyorduk.

E3 2017'de yayınlanan Metro Exodus videosunda ise biraz daha farklı bir yapının olacağı sinyali veriliyordu. Artık açık alanlara çıkıp düşmanlarla savaşmaktaydık. Bu da akıllara Metro Exodus açık dünya tabanlı bir oyun mu olacak sorusunu getiriyordu.

4A Games Metro Exodus ile ilgili olarak yaptığı açıklamada oyunun nasıl başlayacağından ve ilerleyeceğinden bahsediyor. Geliştiricinin verdiği bilgilere göre Metro Exodus, önceki Metro oyunları gibi yine metro tünellerinde başlayacak; fakat kısa süre içerisinde metro tünellerinden çıkacak, şehirde dolaşacak ve ardından Rusya'nın soğuk ve tehlikeli vahşi doğasında yolumuza devam edeceğiz. Fakat bu haritalar Fallout 4 gibi tam anlamıyla bir açık dünya yapısına sahip olmayacak, dilediğiniz yere istediğiniz zaman gidemeyeceksiniz. Daha ziyade geniş, sandbox haritalar birbirleriyle bağlantılı olacak ve oyuncular hikayeyle birlikte bu haritalar arasında geçiş yapacak. Bir haritadan önceki haritaya dönüş yapmak mümkün olmayacak. Oyundaki haritalara özel yan görevlerin bulunacağı bilgisi de paylaşılıyor. Özetle, Metro Exodus'ta "yarı" açık dünya sistemi bulunabilir.

Metro Exodus'daki yeni ekonomik sisteme de değinilmekte. Verilen bilgilere göre kurşun, önceki oyunlardaki gibi para birimi olarak kullanılmayacak. Artık açık arazilere çıktığımız için etraftan birşeyler yağmalayabilecek, yağmaladığımız eşyaları kullanışlı eşyalara dönüştürebileceğiz. Oyuna kısıtlı bir crafting sistemi ekleneceğini söyleyebiliriz.

Önceki Metro oyunlarında çeşitli yer altı yerleşkelerini ziyaret ediyor, bu yerleşkelerde ticaret yaparak silahlarımızı ve ekipmanlarımızı geliştiriyorduk. Metro Exodus'da ise farklı bir yapı olacak. Bu sefer bir tren ile birlikte hareket edeceğiz, Aurora adlı bu tren operasyonlarımızın merkezi olacak. Harita değiştirdikçe Aurora ile birlikte yolculuk edeceğiz.

Metro Exodus'da büyüyen haritalara bağlı olarak savaş ve gizlilik mekaniklerinde de ayarlamalar yapılıyor. Oyuncular farklı araçları kullanarak bu haritalarda gezinebilecekler. Yeni silah geliştirmeleri, aralarında çatışan taraflarda değişiklikler oyunda karşılaşacağımız yenilikler arasında.

Son olarak Metro Exodus'un hikayesinin kapsamına da değiniliyor. Önceki Metro oyunları birkaç hafta gibi kısa bir periyodda geçen hikayelere yer veriyordu. Metro Exodus'un hikayesi ise tam 1 yıllık bir süreci kapsayacak.

İlk videoları oldukça göz alıcı olan Metro Exodus'un 2018'in en heyecanla beklediğimiz oyunları arasında yer aldığını söylemiştik. Oyunun net çıkış tarihi henüz paylaşılmadı; fakat 2018 yılı içinde oyunun yayınlanması planlanıyor.