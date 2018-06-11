Metro: Exodus İnanılmaz Gözüküyor!

Metro Exodus'un yeni videosu E3 2018'de yayınlandı. Microsoft konferasında paylaşılan yeni video yine mükemmel duruyor.

4A Games'in geliştirdiği Metro Exodus'u ilk olarak E3 2017 etkinliğinde Microsoft'un konferansında görmüştük. Microsoft'un geçtiğimiz yıl en büyük sürprizi olan yapım hepimizi heyecandan havalara zıplatmıştı.

Aradan geçen 1 yıldan sonra Microsoft yine büyük sürpriz yaptı ve Metro: Exodus için yeni bir video daha yayınladı. Yeni yayınlanan video, oyun hakkında birçok bilgi edinmemizi imkan sağlıyor.

Oyunun grafikleri ve atmosferi muhteşem gözüküyor. Oyunun geliştiricisi 4A Games, oyundaki her detayı mükemmel işlemiş. Metro: Exodus ile birlikte silahlarımızı istediğimiz gibi modifiye edebileceğiz. Bu sayede düşmanlarımızı kendi tarzımıza göre öldürme imkanına sahip olacağız.

Moskova'da geçecek olan açık dünya oyunu Metro Exodus'un çıkış tarihi de açıklandı. Metro Exodus 22 Şubat'ta raflardaki yerini alacak.