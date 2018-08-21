Metro: Exodus'un Gamescom 2018 Videosu Yayınlandı

4A Games'in geliştirdiği Metro Exodus için yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan videoda oyunun atmosferinin ne kadar ön planda olduğuna tanıklık ediyoruz.

Metro serisinin son üyesi Metro: Exodus'u ilk olarak E3 2017 etkinliğinde görmüştük. Daha sonrasında ise E3 2018 etkinliğinde bir video daha yayınlanmıştı. Yayınlanan oynanış videolarıyla heyecandan adeta havalara uçmuştuk. Gamescom 2018 için yayınlanan videoda oyunun atmosferi üzerinde durulmuş. Bildiğiniz üzere Metro: Exodus korku ögelerini bünyesinde barındırıyor. Bu atmosferi göstermek için isteyen 4A Games, güzel bir video yayınlamış.

Metro: Exodus, 2036 yılında geçiyor. Nükleer felaketten 25 yıl sonrasında geçen oyunda bir grup Spartalı gruba eşlik ediyoruz. Oyun açık dünya ögesini barındıracak. Oyunda silahlarımızı istediğimiz gibi modifiye edebileceğimiz. Farklı durumlara göre silahlarımızı düzenlememiz gerekecek. Moskova'da geçecek olan Metro: Exodus'ta Artyom isimli karakteri canlandıracağız.

Metro: Exodus; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 22 Şubat'ta raflardaki yerini alacak.